Educação de Ribeirão Pires reforça sentimento de rede e apresenta novas diretrizes a gestores

Com intenção de ampliar o sentimento de rede e apresentar as novas diretrizes de trabalho, a Secretaria de Educação e Cultura de Ribeirão Pires realizou reunião inaugural com gestores das 33 escolas municipais da Estância, em evento que ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro.

A atividade contou com a presença do prefeito Guto Volpi, além do secretário da Pasta, Raphael Volpi, e teve como objetivo preparar os diretores para a volta às aulas, no dia 3 de fevereiro. A reunião ocorreu no Dia Internacional da Educação.

Durante o encontro, a Secretaria de Educação apresentou novas maneiras de abordagem nas escolas, além de dividir o cronograma inicial de suas primeiras ações aos diretores e gestores que participaram do evento. Integrantes da orientação educacional e também da supervisão participaram da reunião.

“Estou aqui para validar todas as ações que vocês tomarão ao longo deste e dos demais anos letivos. E é isso que vai nos levar a termos a melhor educação do Grande ABC. A educação tem missão importante, pois se queremos uma cidade melhor, isso começa na educação”, declarou o prefeito Guto Volpi. “Nós já temos uma das melhores educações da região, basta seguirmos essa linha e veremos que o horizonte poderá ser melhor ainda”, concluiu.

A reunião também serviu para que a Educação mostrasse alguns panoramas do setor na cidade. No município, hoje, são mais de 21 mil estudantes, por exemplo, de escolas municipais, estaduais e particulares. O número corresponde aproximadamente a 17% da população de toda Estância. Além disso, destacou-se o número de estudantes da rede municipal que se inscreveram para prova da ETEC (Escola Técnica Estadual), destes 56 foram aprovados, com uma estudante da EM (Escola Municipal) Professor Sebastião Vayego de Carvalho passando em primeiro lugar.

“Temos sempre que lembrar que o estudante é o protagonista da educação. Estamos aqui, como Secretaria, para fomentar o debate. Sei que muitos estão chegando com ansiedade, mas saiam desta reunião refletindo. A educação não se faz mais com autoridade e poder, mas com reflexão”, disse o secretário de Educação e Cultura, Raphael Volpi.

Uma das ideias do evento era de realmente estimular o debate entre os diretores e gestores. Com apenas uma pergunta: “O que te move?”, a intenção era que todos os presentes refletissem e pudessem alcançar sentimentos e sensações que os moveram a chegar onde chegaram e se dedicarem à educação.

“Somos uma rede e devemos agir desta maneira. Cada um de vocês lançam um fio que forma uma teia. Vamos refletir e sair daqui sabendo nosso papel na educação de Ribeirão Pires. Mais do que uma teia de educação, a gente tece uma cidade inteira. Educação é isso, desenvolver um ser humano para que ele possa se libertar e construir sua própria teia”, disse Nadia Ferreira, gestora educacional da rede.

Informativo – Uma das grandes novidades elaboradas pela Educação de Ribeirão Pires foi a criação de um material impresso que traz as principais informações das escolas que formam a rede municipal. No panfleto, com quatro página, constam os horários de entrada e saída dos estudantes, como funcionam as avaliações, as recuperações, questão envolvendo uniformes, faltas e etc. A ideia é de que o material chegue nas mãos dos pais, mães e responsáveis para que eles possam sanar dúvidas e entender um pouco mais de como funciona toda a rede municipal.