Volta às aulas: confira 6 dicas para adaptar ou introduzir as crianças na rotina escolar

As festas de fim de ano já parecem distantes no calendário e o período de recesso de janeiro está chegando ao fim: é hora de as crianças encararem a rotina escolar. A primeira experiência com a sala de aula; mudança para uma nova instituição de ensino; e até mesmo o retorno para a mesma escola, mas em uma turma diferente, são situações que podem acarretar ansiedade, despertar curiosidade ou representar um desafio para as crianças.

Mas essa fase de adaptação ou readaptação pode ser uma experiência positiva, tranquila e cheia de descobertas se as famílias planejarem uma transição pensando no bem-estar das crianças e dos próprios pais e responsáveis. Cada criança reage de forma diferente às mudanças, e respeitar o ritmo individual é crucial. Pensando nisso, especialistas compartilham orientações práticas para tornar essa etapa mais acolhedora, com paciência e o suporte da escola e da família.



1 – Preparar a transição com antecedência



A diretora pedagógica do Brazilian International School – BIS, de São Paulo, Audrey Taguti, recomenda que a família inicie a preparação antes mesmo do início das aulas. “Visitar a nova escola, conhecer os espaços e conversar sobre as atividades que a criança participará ajudam a criar um ambiente de familiaridade e segurança. Quando a criança entende o que a espera, o impacto da mudança é menor”, opina a educadora.

Antecipar a rotina, estabelecendo horários regulares para refeições, brincadeiras e descanso, ajustando-os gradualmente às demandas escolares, também pode ajudar nessa fase. Alguns dias antes do início das aulas, por exemplo, é aconselhável ir ajustando o horário de acordar, diminuindo o despertador meia hora por dia, para que a criança se acostume a levantar mais cedo aos poucos.



2 – Envolver a criança nos preparativos



Para a diretora geral da Escola Bilíngue Aubrick, de São Paulo, Fatima Lopes, incluir a criança no planejamento da volta às aulas pode fazer toda a diferença. “Permitir que ela escolha parte do material escolar, organize a mochila ou até participe da compra do uniforme é uma forma de empoderá-la. Isso transforma a ida à escola em algo pelo qual ela se sente responsável e motivada”, afirma a especialista.



Além disso, envolver parentes ou amigos mais velhos que já estudam na mesma escola pode ser uma excelente forma de apresentar aspectos positivos do ambiente escolar. Esses relatos ajudam a criar uma imagem mais acolhedora e interessante da nova rotina, reforçando a confiança da criança e mostrando que a escola pode ser um espaço de aprendizado, diversão e novas amizades.



3 – Os pais também precisam se preparar



A preparação para a volta às aulas não é apenas para as crianças; os pais também precisam se organizar emocionalmente e logisticamente para esse momento. Não é incomum, por exemplo, ver cenas de filhos darem as costas aos pais ao entrar na escola, ansiosos pelas novidades que estão por vir; enquanto a mãe ou o pai estão aos prantos no portão – ou sentem-se até mal e culpados por uma evolução normal na vida das crianças.

“A ansiedade dos responsáveis pode ser percebida pelos pequenos, tornando o processo de adaptação mais desafiador. Por isso, é fundamental que os pais mantenham a calma, confiem nos profissionais da educação e nas escolhas que fizeram, e estejam disponíveis para acolher dúvidas e inseguranças dos filhos e de si mesmos”, avalia a gestora da Escola Internacional de Alphaville, de Barueri, Ana Claudia Favano.



4 – Não transforme a escola em algo negativo



Audrey Taguti recomenda evitar associar a escola a punições ou situações desconfortáveis. Em vez disso, a família deve valorizar o aprendizado e as oportunidades de novas conexões e experiências sociais. “O ambiente escolar precisa ser visto como algo enriquecedor e divertido, para que a criança se sinta motivada e acolhida”, reforça a docente.



5 – Dialogar e acolher as emoções



Manter uma comunicação aberta e validar os sentimentos da criança são passos essenciais, segundo Fatima Lopes. “É fundamental ouvir o que a criança tem a dizer, sem minimizar suas emoções. Perguntar como foi o dia, respeitar momentos de silêncio e reforçar aspectos positivos ajudam os pequenos a construírem uma relação de confiança com os pais ou responsáveis e a lidar melhor com as inseguranças”, orienta a educadora.



6 – Contar com uma rede de apoio



Para as famílias, contar com uma rede de apoio pode fazer toda a diferença durante o período de adaptação escolar. Outros pais e responsáveis que enfrentam a mesma situação são uma fonte valiosa de troca de experiências, permitindo compartilhar desafios e estratégias bem-sucedidas.



Além disso, é importante criar uma rotina que inclua tempo para acompanhar o dia a dia escolar, mas sem sobrecarregar o ambiente familiar com expectativas excessivas. “Quando os pais estão tranquilos e bem preparados, eles se tornam uma base segura e confiável para os filhos enfrentarem as novidades do ambiente escolar”, completa Ana Claudia Favano.



As especialistas:



Ana Claudia Favano é gestora da Escola Internacional de Alphaville. É psicóloga; pedagoga; educadora parental pela Positive Discipline Association/PDA, dos Estados Unidos; e certificada em Strength Coach pela Gallup. Especialista em Psicologia da Moralidade, Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, Educação Emocional Positiva e Convivência Ética. Dedicada à leitura e interessada por questões morais, éticas, políticas, e mobiliza grande parte de sua energia para contribuir com a formação de gerações comprometidas e responsáveis.



Audrey Taguti acumula 41 anos de experiência e trabalho em Educação. É formada em Magistério e Pedagogia, possui pós-graduações em Psicopedagogia e Bilinguismo e é especialista em Alfabetização. É diretora pedagógica do Brazilian International School – BIS, de São Paulo/SP desde a fundação do colégio, em 2000.



Fatima Lopes é pós-graduada em Gestão Escolar, especialista em Bilinguismo e apaixonada pela área da Educação. De sua primeira formação, em Enfermagem, ela mantém o dom de cuidar das pessoas: gosta de se relacionar com alunos, pais e colegas, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo e acolhedor. Diz ter como missão contribuir para a formação integral dos estudantes, formando cidadãos mais conscientes e preparados para o futuro. É fundadora e diretora geral da Escola Bilíngue Aubrick, de São Paulo.