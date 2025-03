Educação de Ribeirão Pires realiza encontros formativos sobre as relações étnico-raciais com coordenadores

A Secretaria de Educação de Ribeirão Pires iniciou, neste mês de março, mais um ciclo de encontros formativos para profissionais da rede, abordando neste semestre as relações étnico-raciais na educação básica.

O ciclo atende às Leis 10.639/03 e 11.645/08, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394), às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004), à Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-raciais e Educação Escolar Quilombola – PNEERQ (2024) e às competências gerais da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017).

São atividades que buscam trazer para a pauta reflexões cada vez mais pertinentes e importantes de serem trabalhadas, como o racismo, a relação com os povos originários, o apagamento histórico de nossas raízes e também um reencontro com a literatura de autores negros e indígenas; além das ações da Feira Literária de Ribeirão Pires no combate ao racismo literário.

Para a orientadora educacional Tatiane Ribeiro, o ciclo formativo vem de encontro a uma necessidade de discussão constante do tema. “Tem-se falado cada vez mais sobre as questões étnico-raciais. E nesse ciclo, nós trabalhamos uma série de questões que vão além do pedagógico, que são as relações sociais propriamente ditas. Nossas coordenadoras se mostraram muito dispostas à reflexão e animadas desde o início em contribuir na interação, então acredito que serão encontros bem produtivos”.

Desde o final de 2022, a Secretaria de Educação desenvolve encontros e formações voltadas a docentes e coordenação pedagógica a respeito das relações étnico-raciais e os povos originários, trazendo o tema para a vivência dos profissionais no dia a dia. Este novo ciclo formativo para coordenação terá duração de 40 horas, sendo 30 delas presenciais e outras 10 horas em atividades variadas. Os encontros presenciais trazem análise de textos, estudos de caso, análise de vídeos e entrevistas; além de temas para reflexão em casa, voltados aos profissionais das 33 instituições de ensino da rede municipal.