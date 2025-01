Selo Petronilha do MEC leva nome de professora da UFSCar

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento do Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, uma homenagem à professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A professora Petronilha é uma referência na área da educação étnico-racial, sendo responsável pelo parecer que originou a Lei nº 10.639/2003, que incluiu no currículo nacional a temática História e Cultura Afro-Brasileira.

Por meio deste selo, o MEC pretende reconhecer e valorizar as secretarias de educação que se destacam em políticas e ações voltadas à formação de profissionais para a implementação dessa lei. Para a reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, o selo representa um grande motivo de orgulho para a instituição, incentivando ações que promovem a igualdade racial e diversidade étnico-racial.

Reconhecimento e Incentivo para as Secretarias de Educação

A partir de 3 de fevereiro de 2025, as secretarias de educação contempladas com o Selo Petronilha poderão inscrever iniciativas nas áreas de Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) ou Educação Escolar Quilombola (EEQ), para receberem apoio financeiro, como explica a reitora. O incentivo simbólico e financeiro visa expandir e valorizar as ações educacionais que garantem a implementação da Lei nº 10.639/2003.

Educação para Relações Étnico-Raciais na UFSCar

A UFSCar possui mais de 30 anos de experiência no campo da Educação para as Relações Étnico-Raciais. Como destaca o Pró-Reitor de Graduação da UFSCar, Douglas Verrangia, a Universidade foi pioneira em ações de formação, como o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab), que desenvolveu projetos de grande impacto, como a consulta pública que originou o parecer do Conselho Nacional de Educação de 2004.

Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva: Legado na Educação

A professora Petronilha é reconhecida por seu legado acadêmico e sua atuação no Conselho Nacional de Educação. Sua trajetória inclui publicações, pesquisas e a contribuição para o desenvolvimento de diretrizes curriculares que orientam a educação étnico-racial no Brasil.