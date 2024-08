Eduardo Costa se apresenta no Villa Country

O Villa Country, a casa mais sertaneja da América Latina, receberá Eduardo Costa no dia 13 de setembro de 2024 (sexta-feira).

Eduardo Costa é um dos artistas mais consagrados da música sertaneja contemporânea. Nascido em Abre Campo, Minas Gerais, o cantor e compositor iniciou sua carreira no final dos anos 90 e, desde então, tem acumulado uma série de sucessos que conquistaram o Brasil. Com uma voz poderosa e interpretação apaixonada, é conhecido por suas canções que falam de amor, sofrimento e as alegrias da vida.

Com mais de 20 anos de carreira, o cantor lançou diversos álbuns de estúdio e ao vivo, e seus shows são marcados pela entrega total e pela forte conexão com o público. Sua habilidade de traduzir emoções em música e sua presença de palco carismática fazem de cada apresentação uma experiência única.

Entre seus maiores sucessos estão “Me Apaixonei”, “Amor de Violeiro”, “Coração Aberto” e “Os 10 Mandamentos do Amor”, além de muitos outros grandes hits que estarão no repertório.

O Villa Country, famoso por sua estrutura excepcional e ambiente acolhedor, será o cenário perfeito para esta apresentação especial. A casa, que já recebeu ícones da música nacional e internacional, proporciona uma experiência única, garantindo uma noite memorável para todos os presentes.

Os ingressos para o show de Eduardo Costa já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do site oficial do Villa Country ou diretamente nas bilheterias da casa. Não perca a oportunidade de vivenciar uma noite repleta de energia e grandes emoções ao som de um dos maiores ícones do sertanejo atual.

SERVIÇOS: Eduardo Costa no Villa Country

Show: Eduardo Costa no Villa Country

Data:13 de setembro de 2024 (sexta-feira)

Abertura: 20h

Início: 00h

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo)

Classificação etária: 18 anos

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista: R$ 60,00 | Camarote OldParr – R$120,00 I Camarote Brahma – R$550,00 I Camarote Bistro Villa Country (5 ingressos): R$ 700,00 | Camarote Privativo Old Par (10 ingressos): R$ 1.500,00.

Compra de ingressos: Nas bilheterias do Villa Country de quinta a domingo das 20h às 23h, nas bilheterias do Espaço Unimed, de segunda a sábado das 10h às 19h (exceto feriados) ou Online pelo site da Ticket 360 Ticket360 > Eventos > Categoria > Villa Country

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Mais informações: http://www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral,objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda- chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.