Edison Parra protocola voto de congratulações pelos 65 anos da Volkswagen do Brasil

O vereador Edison Parra (Podemos) protocolou na Câmara Municipal de São Caetano do Sul um voto de congratulações em celebração aos 65 anos da Volkswagen do Brasil. O reconhecimento destaca a importância histórica e econômica da empresa para o município de São Bernardo do Campo e para toda a região do Grande ABC.

No requerimento, Edison Parra enfatizou o impacto positivo da Volkswagen, particularmente na geração de empregos e no fortalecimento da economia local. “Desde sua chegada ao Brasil, em 1959, a Volkswagen tem sido um dos pilares fundamentais da industrialização e do desenvolvimento econômico da nossa região, além de se consolidar como um verdadeiro ícone do setor automobilístico nacional”, afirmou o vereador.

Parra também recordou com emoção sua trajetória pessoal e profissional, relembrando sua passagem pela empresa. “Em 1973, aos 15 anos, tive a honra de iniciar minha trajetória na Volkswagen. Esse marco foi fundamental para minha carreira, e orgulho-me de ter feito parte dessa história, ainda que de forma modesta”, compartilhou o parlamentar.

Por fim, Edison Parra sublinhou que o voto de congratulações é uma maneira de agradecer à Volkswagen por sua contribuição ao longo de mais de seis décadas de atividades no Brasil. “A Volkswagen é um centro de excelência em produção e pesquisa, um exemplo de sucesso da indústria automobilística brasileira e um verdadeiro patrimônio histórico e cultural de todo o país”, concluiu Parra.