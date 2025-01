Edison Parra protocola voto de congratulações ao ginasta Arthur Zanetti

O vereador Edison Parra (Podemos) protocolou na Câmara Municipal de São Caetano do Sul voto de congratulações ao ginasta Arthur Nabarrete Zanetti, em reconhecimento à sua brilhante carreira no esporte. A homenagem foi motivada pelo anúncio de sua aposentadoria, feito em janeiro, após uma trajetória marcada por inúmeras conquistas nacionais e internacionais.

Edison Parra destacou a trajetória vitoriosa de Arthur Zanetti e sua relevância para a ginástica brasileira. “Ele é um dos maiores nomes da história da ginástica no Brasil e mostrou ao mundo o que é possível alcançar com foco e paixão pelo que se faz. As suas vitórias são um símbolo de perseverança e talento, inspirando não apenas ginastas, mas todos os brasileiros que acreditam no poder do trabalho árduo”, afirmou o vereador.

O parlamentar também ressaltou a importância de reconhecer e valorizar atletas que levaram o nome do Brasil ao topo do esporte mundial com determinação e dedicação. “A trajetória de Arthur é um exemplo claro de esforço e superação. A sua aposentadoria marca o fim de uma era, mas seu legado permanecerá como uma referência histórica para as futuras gerações de atletas”, declarou Parra.

Além da homenagem, Edison Parra aproveitou a ocasião para desejar sucesso a Arthur Zanetti em sua nova jornada como treinador na escolinha de ginástica de São Caetano do Sul. “Tenho certeza de que ele continuará a ser uma grande inspiração e fará uma diferença significativa na formação de novos talentos. Que essa nova etapa seja tão vitoriosa quanto a sua carreira no esporte”, concluiu o vereador.