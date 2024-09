Edifício Andraus pega fogo 52 anos após incêndio histórico em SP

Um incêndio de pequenas proporções atingiu o edifício Andraus na noite desta terça-feira (24), na avenida São João, centro de São Paulo, sem deixar feridos.

O fogo chamou a atenção de moradores da região principalmente porque ocorreu no prédio em que há 52 anos e sete meses foi registrado um dos mais famosos incêndios do país, com 16 mortos e 300 pessoas atendidas em hospitais e pronto-socorros.

Desta vez o fogo foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros, que enviou seis equipes para o local. A movimentação da corporação, além de policiais militares, Defesa Civil e Comgás, encheu a avenida de curiosos a partir das 18h30, quando o incêndio começou. O fogo foi controlado por volta das 20h.

Segundo os bombeiros, uma pessoa inalou fumaça, mas não ficou no local para ser socorrida.

O incêndio teria sido causado por um curto-circuito em uma tubulação da academia Bluefit, que funciona no térreo do Andraus. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a academia informou que a unidade ficou fechada na noite desta terça, por medida de segurança, e deve reabrir às 18h desta quarta-feira (25).

“Estamos trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível”, diz o comunicado.

Em fevereiro de 1972, o incêndio começou no terceiro andar da loja Pirani, uma poderosa rede de eletrodomésticos da época, que ocupava cinco andares do edifício.

A principal suspeita foi que o fogo tenha começado com um curto-circuito no luminoso externo da loja.

Durante o incêndio, 11 helicópteros resgataram pessoas que fugiram do fogo no topo do edifício de 27 andares, onde havia um heliporto.

Dois anos depois, em fevereiro de 1974, um incêndio ainda mais trágico atingiu o edifício Joelma, também no centro, deixando 188 mortos e mais de 300 feridos.