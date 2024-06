Edição de inverno do Bazar da Cidade na Casa Museu Ema Klabin traz opções para esquentar o fim de semana

Nos dias 22 e 23 de junho, primeiro fim de semana do inverno de 2024, a Casa Museu Ema Klabin receberá o Bazar da Cidade. A edição traz produtos de design, decoração, moda, bem-estar e gastronomia para deixar mais aconchegante a estação mais fria e elegante do ano. Os visitantes poderão espantar o frio e celebrar a vida, degustando uma taça de vinho ao som de jazz ao vivo, no jardim projetado por Roberto Burle Marx.

Serão cerca de 60 artesãos e pequenos produtores de peças autorais e atemporais, produzidas em pequena escala e garimpadas diretamente de ateliês de diferentes pontos do país. A curadoria dialoga com a sustentabilidade e a produção manual, incentivando a economia criativa.

Na moda, são várias as opções criativas de looks de inverno que dão conforto e elegância, ao mesmo tempo em que protegem do frio.

A marca Duda by Duda, das irmãs Suely e Siuza Tonarque, traz casacos e vestidos em feltragem natural, a mais antiga técnica têxtil de que se tem notícia. “As peças são confeccionadas manualmente pela designer Siuza a partir das fibras de lã de ovelhas e seda. Cada peça é uma obra de arte única. Elas são feitas no ateliê localizado em Aiuruoca, Minas Gerais, e são inspiradas nas paisagens naturais ricas em cachoeiras, corredeiras, montanhas e na Mata Atlântica preservada”, revela a empresária Suely Tonarque.

O público também poderá encontrar diferentes cardigans de lã; xales de seda com aplicação artesanal de feltro da designer Ignez Mokdessi; echarpes com estampas e pinturas autorais do ateliê Rosa.Me; vestidos de inverno da estilista Alaine Colucci; blusas de tule para serem usadas em sobreposição aos vestidos de neopreme da marca Martina Vaz; joias autorais de diferentes técnicas; clutch feitas com fios de couro tricotados à mão da Analu Native Design e bolsas artesanais confeccionadas com cordão náutico, de algodão, de seda da Arte & Design.

Peças decorativas e utilitárias

O Bazar da Cidade também traz muitas peças decorativas e utilitárias para deixar a casa mais aconchegante. Nesta edição, estarão as luminárias em madeira feitas pela Floa Artesanal, que utiliza diferentes técnicas de marcenaria e tipos de madeiras – como freijó, imbuia, marfim, muiracatiara, muirapiranga, tauati, canela e tauari – para trazer cores e texturas às peças.

“Trabalho com madeiras de demolição e sobras de produção de outras marcenarias que coleto e aproveito. Isto traz uma diversidade grande às minhas peças e realizo meu processo criativo a partir do que tenho disponível”, conta o Rodolfo Grec, da Floa Artesanal.

Outro destaque são as peças de cerâmica do atelier Âme. Por serem feitas com material atóxico em um processo que tem como base a queima em altas temperaturas, são bastante resistentes e podem ser usadas em forno elétrico, micro-ondas, geladeira e máquina lava-louças. Desde 2023 no mercado de cerâmica utilitária artesanal, o ateliê também desenvolve algumas cores exclusivas para suas peças.

Quem ama a natureza poderá apreciar e adquirir diferentes bonsais do Studio Bocabello, fundado em 2015 pelo bonsaista Renato Bocabello, que tem mais de 25 anos de experiência com cultivo e estilização de plantas. O objetivo do Studio é disseminar a arte do bonsai brasileiro em âmbito nacional e internacional.

O Bazar da Cidade contará ainda com peças de arte da tribo Waurá, que habita o Xingu, na região nordeste de Mato Grosso, zona de transição entre o Cerrado e a Amazônia.

Gastronomia e vinhos

A gastronomia é sempre um bom motivo para passar momentos agradáveis no jardim da casa museu, projetado por Roberto Burle Marx. A edição de inverno do Bazar da Cidade traz comidas quentinhas para o visitante saborear no frio. E nada melhor do que uma delícia da gastronomia suíça, a raclette, ou uma iguaria típica brasileira, como costela com couve kale, da Box54 Food, cuja empresária, Ana Paula Pina Cavagnoli, aprendeu técnicas culinárias com os avós e com curso da escola Le Cordon Bleu, em São Francisco (EUA). Quase todos os pratos da Box54 Food têm versões veganas, entre eles, a sopa creme de milho com maçã verde e curry.

Outras delícias que valem a pena experimentar são as famosas receitas clássicas da região de Bordeaux (França), da Cozinha Voilà; a comida árabe funcional da chef Magda Hammoud do Do oriente ao pote, com temperos vindos do Líbano; e as massas da Cozinha Pasta Emiliana, especializada em pratos típicos da região Emilia-Romagna, no norte da Itália, origem da família do gastrônomo Marcos Pozza.

Não tem época melhor para tomar uma taça de vinho do que o inverno e a Gostei deste vinho traz opções nacionais e importadas de espumante, branco, rosé e tinto. Além de poderem levar uma garrafa para casa, os visitantes poderão degustar no local, harmonizando com pratos sugeridos. Para os amantes da cerveja, o bazar também contará com cervejas artesanais e coquetéis de inverno com e sem álcool.

O bazar também trará café da Mantiqueira do Sul (MG), queijos diversos, salgados, doces, como tiramissu, balas de ovo, bolachas e geleias artesanais de diferentes sabores, como a de morango com cabernet sauvignon ou com óleos essenciais da marca de Sobremê.

Correio elegante

Nesta edição, o Bazar da Cidade tem uma novidade: será possível enviar cartões com recadinhos para as pessoas que você admira ou quer conquistar. Os cartões serão entregues por um carteiro identificado. Bora participar!

E no final da tarde a pedida é relaxar com música ao vivo, ao som do duo Shy, formado pelos músicos Guto Brambilla e Jorge Shy, que atuou nos anos 1980 como guitarrista da banda Heróis da Resistência. O duo apresenta um repertório leve, passando por Jazz, Soul e músicas dos Beatles, nesta formação clássica de baixo acústico e guitarra.

O público ainda poderá visitar a Casa Museu Ema Klabin, residência onde viveu Ema Klabin de 1961 a 1994 e que é uma das poucas casas museus de colecionador no Brasil com ambientes preservados. A casa museu abriga a Coleção Ema Klabin, com obras e peças de variadas culturas em um arco temporal de 35 séculos, e atualmente apresenta a exposição Rio de Janeiro, XIX–XXI, que questiona como a imagem da paisagem carioca do século XIX pode ser reavaliada hoje. A mostra temporária apresenta as 12 gravuras que compõem o álbum Souvenirs de Rio de Janeiro, produzido pelo suíço Johann Jacob Steinmann em 1836, junto à série Disse-me-disse, especialmente criada pelo artista PV Dias, com inserções de figuras contemporâneas nas paisagens.

Quem vem:

Allwood – óculos de madeira e bioacetato, Anas Confystyle, Âme Cerâmica Artesanal, Analu Native Design, Arte Indígena, Arte & DesingAteliê Alaine Colucci, Ateliê das duas, Atelier Jezebel, Beladi Acessórios, BF Cerâmica, Bycos Cosméticos, Cacau e Curas, Carteiras Dafna Edery, Chaihara, Do Oriente ao pote, Duda By Duda, EmmE joalheria artesanal, Fita de Moça, Floa Artesanal, Ignez Mokdessi, JuSalles acessórios, Lambari Ateliê Têxtil, Loom Knitwear tricot, Mafagafo, Maré joalheria artesanal, Marisa Martin, Martina Vaz Júlia acessórios, Monochroma, Ninho folhas e flores, Oficina Nó Atado, Pequeno Ton, Pertence Diferente, RB artesão, Rosa Me – arte em tecidos, Studio Bocabello, Tyssu lenços, Valerine Acessórios, Viviann Thums, bolachas artesanais da Teka, Colheita, Da Fazenda -queijos e produtos mineiros, Sobremê, Balas da Kah!, Box54 Food, Café Campo Místico, Cervejaria Los Compadres, Cozinha Voilà, Flor de Sal cozinha afetiva, Gostei deste Vinho, Nonna Lu, Pasta Emiliana Massas, Marroquina Couscous, Vinho até você.

Serviço:

Bazar da Cidade

22 e 23 de junho de 2024

sábado das 11h às 20h

domingo das 11h às 20h

Duo Shy

Sábado e domingo das 15h às 16h e das 17h às 18h

Gratuito

Valet no local

Rua Portugal, 43 – Jardim Europa – São Paulo, SP