Ecovias testa Inteligência Artificial para inspeção de rodovias em parceria com a SpySkyTech

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, está testando a plataforma de inteligência artificial SSTOM da SpySkyTech em suas operações, marcando um passo significativo em direção ao futuro das rodovias inteligentes no Brasil.

A tecnologia SSTOM é uma plataforma SaaS de monitoramento em tempo real que utiliza inteligência artificial para transformar imagens capturadas por câmeras em dados acionáveis. A tecnologia permite, por exemplo, que quando uma das câmeras verifique um buraco na pista, um acidente ou a presença de fumaça, entre outras situações, o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária seja automaticamente acionado.

Baseada na nuvem, a plataforma proporciona uma operação segura e eficiente, eliminando a necessidade de processamento local. Ela integra dispositivos como câmeras, drones e smartphones, oferecendo insights em tempo real que facilitam a tomada de decisões rápidas e precisas. Os benefícios dessa tecnologia incluem a melhoria da segurança nas rodovias, com monitoramento constante e a capacidade de detectar incidentes e condições adversas instantaneamente. Além disso, a plataforma contribui para a eficiência operacional ao otimizar o gerenciamento do tráfego e a manutenção das rodovias, reduzindo custos e melhorando a experiência do usuário.

“O sistema tem o potencial de revolucionar a forma como gerenciamos e monitoramos nossas rodovias. A capacidade de analisar dados em tempo real e gerar insights instantâneos nos permitirá otimizar a operação, aumentar a segurança e melhorar a experiência dos usuários”, afirma Felipe Martimiano, Gerente de Atendimento ao Usuário da Ecovias.

Atualmente, a SSTOM está sendo testada na rodovia Anchieta como parte de um projeto piloto. A previsão é que a tecnologia seja implementada nas demais rodovias administradas pela Ecovias, além de outras empresas do Grupo EcoRodovias, como a EcoNoroeste e a Ecovias do Araguaia.

O CEO da SpySkyTech, Adriano Leão, acredita muito no poder do trabalho em tempo real parar ampliar limites, melhorar o poder de decisão e garantir máxima eficiência e precisão. “A subsidiária brasileira é o primeiro lançamento da SpySkyTech pela relevância estratégica do mercado nacional e por ser meu país de origem, onde tenho um profundo conhecimento de mercado e de seus desafios”.

História de inovação

A Ecovias sempre teve a inovação como um pilar estratégico para dar mais eficiência, segurança e sustentabilidade na operação das rodovias. As primeiras câmeras inteligentes foram implantadas pela Ecovias há mais de 20 anos, nos túneis da Imigrantes. O sistema de detecção automática de incidentes, que identifica padrões e alerta a concessionária sobre situações que podem representar necessidade de intervenção da concessionária, como um veículo parado ou uma pessoa caminhando na rodovia, foi aprimorado ao longo dos anos e ganhou novas funcionalidades. Em 2016, foram implantadas câmeras com foco exclusivamente em segurança pública. Elas geram alertas diretamente para os agentes da polícia rodoviária.

As novas câmeras da SSTOM representam mais uma evolução nesse contexto, permitindo aprimorar e agilizar o trabalho já realizado atualmente pelos veículos de inspeção.

Sobre a SpySkyTech

A SpySkyTech é uma empresa de tecnologia de Inteligência Artificial focada em soluções de monitoramento autônomo. Fundada em julho de 2023, nos EUA, pelo brasileiro Adriano Leão, a SpySkyTech desenvolveu a plataforma SSTOM, que é uma plataforma SaaS baseada na nuvem que oferece uma solução poderosa em duas frentes para diversas verticais. De um lado, nossa IA Cognitiva transforma imagens capturadas por câmeras, drones, smartphones e outros dispositivos com câmeras de forma agnóstica em dados acionáveis em tempo real, permitindo decisões rápidas e precisas. Do outro, a nossa IA Generativa potencializa suas operações ao gerar insights estratégicos que otimizam a gestão e antecipam problemas. Quanto mais operações conectadas à nossa plataforma, maior o poder de análise e resultados, garantindo um monitoramento inteligente e uma eficiência operacional sem precedentes.