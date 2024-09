Ecovias realizou operações para transporte de quase mil cargas superdimensionadas no SAI em 2024

A Ecovias, concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), já coordenou o transporte de mais de 100 mil cargas especiais desde o início de sua concessão, totalizando quase 6 milhões de toneladas. No primeiro semestre de 2024, a empresa registrou a passagem de 928 cargas superdimensionadas, com uma média semanal de 40 operações. Durante esse período, foram coordenadas 49.835 toneladas de cargas especiais, incluindo um transformador de 495 toneladas, a maior deste ano.

As cargas especiais são aquelas que excedem 30 metros de comprimento, 4,50 metros de largura, 5 metros de altura ou 45 toneladas. Entre os itens mais comuns transportados pelo SAI estão turbinas, peças industriais, tratores, escavadeiras, barcos, pás eólicas, motores e transformadores. Devido ao tamanho e peso, essas cargas exigem cuidados especiais para preservar a infraestrutura das rodovias e garantir a segurança no tráfego.

Em 2023, o Sistema Anchieta-Imigrantes recebeu 2.453 cargas superdimensionadas, incluindo o “Tatuzão”, um conjunto de peças para a construção de novas linhas do metrô de São Paulo. A maior carga transportada no ano passado foi um transformador de 607 toneladas.

Marcio Vono, coordenador de tráfego da Ecovias, destaca que a passagem de cargas superdimensionadas exige planejamento rigoroso e coordenação com diversas autoridades. “Nossa equipe se empenha em garantir que cada etapa do processo seja realizada com precisão, respeitando as condições das rodovias e priorizando a segurança dos usuários”.

Desde 2008, a Ecovias utiliza o Sisporte, um sistema de gerenciamento para o transporte de cargas acima do padrão. O Sisporte realiza análises detalhadas das rotas, levando em consideração limitações das pistas, capacidade das pontes e altura dos túneis, para determinar a rota mais segura e eficiente para cada carga. A infraestrutura das rodovias, incluindo pontes, viadutos e túneis, é regularmente inspecionada para garantir que suporte o transporte dessas cargas sem comprometer a segurança estrutural da via.

As operações são agendadas com antecedência e ocorrem principalmente de segunda a quinta-feira e, ocasionalmente, aos sábados, entre 23h e 5h, minimizando o impacto no tráfego diário. O Centro de Controle Operacional (CCO) da Ecovias monitora todas as operações para garantir que sejam realizadas de forma segura e coordenada.

A pista Norte da Rodovia dos Imigrantes, que liga o litoral a São Paulo, é a principal via utilizada para a passagem dessas cargas, independentemente de seu destino. Devido ao tamanho dessas cargas, que podem ocupar mais de uma faixa, o trecho de serra é bloqueado exclusivamente para sua passagem.

Durante o transporte, a Ecovias utiliza um esquema de escolta com veículos especializados da concessionária e conta com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. “Essa colaboração é fundamental para garantir não apenas a segurança das cargas, mas também a integridade e a segurança de todos os usuários do SAI”, conclui Vono.

