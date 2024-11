Ecovias intensifica ações de conscientização no trânsito em novembro

Durante o mês de novembro, a Ecovias, concessionária responsável pela administração do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), realiza uma série de ações voltadas à educação e conscientização no trânsito, parte integrante de seu Programa de Redução de Acidentes (PRA). O objetivo é fortalecer a cultura de segurança entre motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas que utilizam as rodovias.

Com atividades programadas entre os dias 19 e 27 de novembro, as ações abrangem intervenções em pontos estratégicos do SAI, incluindo a distribuição de materiais educativos e abordagens interativas. A proposta é sensibilizar os usuários sobre a importância de comportamentos responsáveis e o respeito às normas de trânsito, contribuindo diretamente para a redução de acidentes e maior proteção viária.

Essas iniciativas reafirmam o compromisso da Ecovias com a segurança e bem-estar dos usuários, promovendo um trânsito mais consciente e seguro ao longo de suas rodovias.

Ação Data Horário Local Pit Stop Motociclista 19 de novembro 09h às 11h Km 10,800 da via Anchieta, litoral Acorda Motorista 21 de novembro 23h à 01h Km 40 da via Anchieta, litoral Pit Stop Passeio 21 de novembro 14h às 16h Km 279,4 da Padre Manoel da Nóbrega, capital Café na Passarela 22 de novembro 07h às 09h Km 289, da Padre Manoel da Nóbrega, litoral Pit Stop Passeio 23 de novembro 15h às 17h Km 31 da via Anchieta, litoral Pit Stop Motociclista 25 de novembro 08h às 10h Km 279,4 da Padre Manoel da Nóbrega, capital Pit Stop Ciclista 26 de novembro 08h às 10h Km 286 da Padre Manoel da Nóbrega, capital Café na Passarela 27 de novembro 07h às 09h Km 26,500 da via Anchieta, capital

Ações para pedestres e ciclistas

Durante a atividade, pedestres e ciclistas serão estimulados a usar a passarela para atravessar a rodovia com segurança, além de receberem kits com café da manhã.

Pit Stop Motociclista

Os motociclistas receberão dicas sobre direção segura e consciente. Na ação, serão distribuídos gratuitamente coletes, adesivos refletivos para capacetes e antenas corta-linha de pipa.

Pit Stop Passeio

Os usuários que passarem pelo local, serão orientados sobre a importância de usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, e sobre a necessidade manter o check-up do veículo em dia, além de outros aspectos essenciais para garantir uma direção segura e responsável para os motoristas e demais usuários das vias.

Acorda Motorista

Os condutores profissionais também terão um foco especial no período da madrugada e serão orientados com folhetos com recomendações de segurança viária.

Programa de Redução de Acidentes (PRA)

A equipe do Programa de Redução de Acidentes (PRA) trabalha para reduzir os números de acidentes e mortes nas rodovias. O time é formado por colaboradores de diferentes áreas técnicas da empresa, que se reúnem semanalmente para analisar ocorrências e propor soluções.

Entre as diversas ações já adotadas estão melhorias operacionais, como redução de velocidade em trechos específicos; intervenções de engenharia e melhorias de infraestrutura, como como instalação de barreiras rígidas e plantio de sanção do campo em trechos estratégicos, para impedir travessia pela rodovia e investimentos em recursos tecnológicos, como câmeras de monitoramento e detectores automáticos de incidentes.

Também são realizadas campanhas de conscientização para todos os públicos, desde motoristas de carros de passeios, caminhoneiros e motociclistas, até ciclistas e pedestres.