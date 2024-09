Ecosan fornecerá à Sabesp projeto de dessalinização para Ilhabela

A Ecosan, empresa líder em engenharia das águas desde 1983, em parceria com a empresa espanhola SETA, venceu a licitação da Sabesp para desenvolver o inovador Projeto de Dessalinização do Sistema Água Branca em Ilhabela – SP.

A iniciativa marca um avanço para a segurança hídrica da população local, que enfrenta desafios com a escassez de água devido ao crescimento populacional e às limitações dos recursos naturais.

O projeto, que faz parte do Consórcio Águas de Ilhabela, formado por Ecosan, Seta, OTL, Starsan e DP Barros, tem como objetivo fornecer até 30 litros por segundo de água potável, utilizando tecnologias de ponta, como osmose reversa com pré-tratamento por ultrafiltração e controle de cloretos presentes na água. A captação de água será realizada no Ribeirão Água Branca, garantindo o fornecimento contínuo e de alta qualidade.

Além da dessalinização, a iniciativa inclui a instalação de painéis solares para alimentar o sistema, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a redução da pegada de carbono. Também está prevista a criação de um Centro de Educação Ambiental (CEA), que promoverá a conscientização da comunidade sobre o uso responsável dos recursos hídricos e práticas sustentáveis.

“O projeto representa uma solução inovadora e sustentável para a crescente demanda por água em Ilhabela. Além de oferecer segurança hídrica, a Ecosan e seus parceiros promovem práticas de gestão ambiental, com tratamento seguro de efluentes e uso de energia renovável. A população terá acesso a um fornecimento confiável de água potável, beneficiando diretamente a qualidade de vida e reduzindo a dependência de fontes de água limitadas”, explica o CEO da Ecosan, André Ricardo Telles.

A tecnologia de osmose reversa, aliada à ultrafiltração, será fundamental para transformar a água do Ribeirão Água Branca em água potável, garantindo a segurança e a qualidade do abastecimento para a população local. A operação do sistema será monitorada por 38 meses, com ajustes e manutenção contínuos para garantir sua eficiência e confiabilidade.

Isso representa um compromisso concreto com a melhoria da qualidade de vida em Ilhabela, com uso de tecnologias de ponta e práticas sustentáveis, alinhado aos princípios de ESG.

A Ecosan, ao lado de parceiros internacionais e nacionais, demonstra uma governança sólida no desenvolvimento do planejamento, assegurando transparência, responsabilidade ambiental e conformidade com as normas regulatórias. Esse modelo de parceria fortalece a execução de projetos complexos, como o de dessalinização, que impactam diretamente a vida da população e do meio ambiente.