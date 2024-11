EcoRodovias vence concessão da Nova Raposo por R$ 2,1 bilhões

A empresa EcoRodovias Concessões e Serviços venceu o leilão para a concessão da Nova Raposo nesta quinta-feira (28), com uma oferta de R$ 2,1 bilhões, superando outros três concorrentes. O evento realizado na B3, em São Paulo, encerra a Maratona de Leilões 2024 promovida pelo Governo de São Paulo para concessões e parcerias público-privadas (PPP). O valor da concessão representa um ágio de 47.117,67% em relação aos R$ 4,6 milhões de lance mínimo inicial.

“Nós queremos deixar um legado. Quando me perguntam qual é a maior entrega do governo, eu digo que é o São Paulo na Direção Certa, no qual estamos fazendo uma reforma administrativa, com diminuição do tamanho do estado e concessões e privatizações. Estamos fazendo o que tem que ser feito, reduzindo custeio. Hoje fizemos a Nova Raposo, pois contar com a velocidade, capital e competência do setor privado faz a diferença. É isso que vai trazer prosperidade para o estado de São Paulo”, disse o governador Tarcísio de Freitas durante o leilão.

O projeto integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) e prevê investimento de R$ 7,9 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão. Os recursos serão aplicados em melhorias de 92 quilômetros em três rodovias: SP-280, SP-270, SP-029, além do trecho municipal entre os municípios de Cotia e Embu das Artes, paralelo ao Rodoanel Oeste. Ao todo, dez municípios serão beneficiados: Araçariguama, Barueri, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Santana de Parnaíba, São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes.

A concessão do Lote Nova Raposo trará mais segurança ao trânsito, principalmente no trecho Cotia-São Paulo, que atualmente é um dos que registram o maior número de acidentes no estado. Os investimentos incluem melhor acesso aos bairros, redução tarifária nos pedágios já existentes, melhor fluidez no trânsito na chegada à capital, com implantação de faixas adicionais, vias marginais, além de novos dispositivos como passarelas para pedestres e pontos de ônibus. “Mais do que fazer um leilão, estamos fazendo as melhores rodovias. São Paulo teve nove das dez melhores rodovias do Brasil, graças ao programa de concessões”, disse o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

O lote Nova Raposo terá a implementação de mais de 40 quilômetros de vias marginais contínuas ao longo de todo o trecho urbano entre São Paulo e Cotia, em ambos os sentidos, projetadas para oferecer uma melhor fluidez do tráfego e segurança para usuários de veículos, pedestres e ciclistas. Já os pontos de ônibus serão realocados na via marginal, em locais mais seguros e com características mais urbanizadas.

“A Nova Raposo é um ativo importante e é um desafio muito grande para a EcoRodovias, que já tem muitos desafios futuros no estado de São Paulo. Estamos comprometidos e queremos realmente fazer a diferença”, afirmou o CEO do grupo EcoRodovias, Marcello Guidotti.

Os novos investimentos também vão facilitar o deslocamento para outras cidades da Região Metropolitana. No projeto estão previstas ainda novas alças de ligação em interseções de grande importância no trecho, como na Avenida São Camilo (Granja Viana), na Avenida Escola Politécnica, na Rua Sylvio Lagreca e Avenida Benjamim Mansur, bem como iluminação dos trechos urbanos e monitoramento por câmeras com identificação automática de acidentes, garantindo maior segurança na operação. E na Castello Branco serão instaladas novas alças, inclusive para Osasco.

Justiça tarifária

A concessão rodoviária do Lote Nova Raposo contará com a implantação de pórticos do sistema automático conhecido como free flow, que fazem a leitura das tags e a identificação das placas e veículos para cobrança da tarifa. A solução trará benefícios aos usuários em todo o trecho concedido ao otimizar o fluxo de veículos, diminuir os congestionamentos, além de reduzir o tempo de permanência nas cabines dos pedágios e consequente emissão de C02.

O sistema automático será implantado em toda a extensão, permitindo uma cobrança mais justa pelo trecho percorrido pelos usuários. Também haverá o Desconto de Usuário Frequente (DUF) para quem utilizar o trecho. Caso o motorista passe pelo mesmo trecho mais de dez vezes, terá redução de 10% no valor cobrado. A partir da 21ª passagem, a redução será de 20%. Além disso, aqueles que contarem com tags instaladas nos veículos terão desconto de 5%.

Além disso, com o fim do contrato da ViaOeste, as praças de pedágio já existentes terão seus valores revisados e, a partir de abril de 2025, a redução média será de 28% nas praças de Osasco, Barueri e Itapevi, localizadas na Rodovia Castello Branco.

Outro ponto importante é que na Rodovia Raposo Tavares, no trecho entre Cotia e São Paulo, a cobrança de pedágio só será realizada nas vias expressas. A cobrança somente será feita após a finalização das obras de implantação das marginais, onde não haverá cobrança. A previsão é que as intervenções sejam concluídas no oitavo ano da concessão.

Maratona de Leilões

Por meio do PPI-SP, o Governo de SP fecha o ano com uma maratona de leilões programada para os meses de outubro e novembro, que garantiram cerca de R$ 25 bilhões em investimentos privados para o Estado. Os projetos trarão benefícios diretos nas áreas de mobilidade, educação e saúde.

Com foco nas áreas de Rodovias, Mobilidade, Social e Água/Energia, o PPI-SP está realizando o maior e mais completo programa de investimentos com a iniciativa privada da história de São Paulo, beneficiando a população paulista e impulsionando o crescimento econômico regional. Ao todo, já são 25 projetos qualificados e uma carteira de mais de R$ 500 bilhões.