Ecopistas reforça ações de segurança viária no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ecopistas, concessionária responsável pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, realizará, neste mês de novembro, uma série de ações de segurança direcionadas a motoristas e motociclistas que utilizam o trecho de concessão.

O objetivo das ações é conscientizar o maior número possível de usuários sobre a importância de uma condução consciente e segura, visando proteger a vida de condutores e passageiros. As ações fazem parte do Programa de Redução de Acidentes (PRA) da concessionária e contam com o apoio do time de tráfego e do Policiamento Rodoviário.

A primeira atividade, voltada a motoristas de passeio, acontecerá no dia 17, das 14h às 17h, na Praça de Pedágio de Itaquaquecetuba, sentido capital. Durante a ação, serão distribuídos panfletos com orientações sobre condução segura, e os colaboradores da Ecopistas reforçarão a importância de evitar o uso do celular ao volante, utilizar o cinto de segurança e respeitar os limites de velocidade.

No dia 26, a ação será destinada a motoristas de ônibus da Empresa Vila Galvão, em Guarulhos. Além de receberem orientações de segurança, os motoristas poderão experimentar o Simulador de Impacto, que recria a sensação de colisão com imersão em 360°, e utilizar óculos de realidade virtual que simulam os efeitos do álcool na condução.

O simulador de impacto proporciona uma experiência realista de colisão, reforçando a importância de atitudes preventivas no trânsito, enquanto os óculos simulam níveis moderados de embriaguez, demonstrando a perda de percepção e controle. O equipamento pode ser utilizado por pessoas maiores de 12 anos de idade e que não apresentem problemas de saúde, já que, mesmo com baixa velocidade, é possível sentir o impacto da colisão e a projeção do corpo.

Já o óculos simulador de embriaguez, utiliza um conjunto de lentes que criam uma distorção na visão, simulando os efeitos do consumo de álcool no organismo e na percepção ao dirigir sobre o efeito do álcool. A experiência é similar a níveis entre 0,38 e 0,71 mg de álcool por litro de sangue, o que equivale ao consumo de 2 a 4 latinhas de cerveja em um homem adulto com peso aproximado de 80kg.

Por fim, no dia 27, as atividades serão voltadas aos motociclistas. Equipes da Ecopistas e do Policiamento Rodoviário estarão na altura do km 23,8 da rodovia Ayrton Senna, sentido capital, para distribuição de materiais de orientação sobre pilotagem segura. Além disso, serão entregues antenas corta-linhas de pipa e adesivos refletivos para capacetes, reforçando a segurança dos motociclistas.

Serviço:

Pit Stop Passeio:

Quando: Domingo (17/11), das 14h às 17h

Onde: Praça de Pedágio Itaquaquecetuba – sentido capital.

Simulador Impacto + Óculos Simulador Embriaguez:

Quando: Terça-feira (26/11), das 14h às 17h

Onde: Empresa de ônibus Vila Galvão – Rod. Pres. Dutra, Km 223 – 8174 – Porto da Igreja, Guarulhos – SP

Pit Stop Motociclista:

Quando: Quarta-feira (27/11), das 14h às 16h

Onde: km 23,8 da rodovia Ayrton Senna, sentido capital.

Programa de Redução de Acidentes (PRA)

O PRA é um grupo formado por colaboradores de diferentes áreas técnicas da empresa, que se reúnem semanalmente para analisar ocorrências e propor soluções, unindo dados e conhecimento. O grupo atividades ao longo de todo o ano, mas há um reforço em ocasiões específicas, como o Maio Amarelo.

Além das ações educativas, o PRA sugere também melhorias operacionais, de engenharia e infraestrutura, e de tecnologia. Alguns exemplos são: alteração de velocidade nos trechos, reforço de sinalização, instalação de barreiras rígidas, instalação de câmeras de monitoramento e detectores automáticos de incidentes, entre outros.