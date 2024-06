Ecopistas celebra 15 anos de gestão à frente do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ecopistas completa 15 anos à frente da administração do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto hoje (18/6), um marco de gestão e desenvolvimento das rodovias, que são cruciais para a mobilidade entre a Região Metropolitana de São Paulo e o Vale do Paraíba, além de facilitarem o acesso ao litoral norte e à região serrana de Campos do Jordão.

A então rodovia dos Trabalhadores (SP-070) foi inaugurada em 1º de maio de 1982. O traçado inicial era de cerca de 50 quilômetros e cortava os municípios de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Guararema. Posteriormente, a rodovia mudou de nome para homenagear o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva, que morreu em um trágico acidente em 1º de maio de 1994. No mesmo ano, foi inaugurada a rodovia Carvalho Pinto (SP-070), que seria a continuação da Ayrton Senna até a região do Vale do Paraíba, ligando Guararema a Taubaté.

Em 18 de junho de 2009, na segunda etapa do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, a Ecopistas passou a administrar o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Hoje, o corredor é formado por 143,8 quilômetros de rodovias concedidas, 6 túneis, 14 pontes e 201 viadutos. A concessionária foi responsável pela construção do prolongamento da rodovia Carvalho Pinto com 8,6 quilômetros de novas pistas, pela implantação das 5ª e 6ª faixas da rodovia Ayrton Senna entre os quilômetros km 11 e 19 e pela construção da terceira faixa sentido São Paulo, em Mogi das Cruzes.

Desde que assumiu a concessão em 2009, a Ecopistas, subsidiária do grupo EcoRodovias, investiu mais de R$ 2,6 bilhões em obras de infraestrutura e serviços de apoio ao usuário. Entre as melhorias realizadas estão a ampliação da rodovia Carvalho Pinto e a adição de novas faixas de rolamento na Ayrton Senna, além da readequação de trevos e construção de vias marginais que melhoraram significativamente o fluxo de veículos e a segurança dos motoristas.

A Ecopistas também se destaca pelo seu compromisso com a segurança viária. Além dos contínuos investimentos em infraestrutura, operação e monitoramento da rodovia, a concessionária mantem um Programa de Redução de Acidentes, no qual são discutidas as ocorrências e planejadas medidas de engenharia, operacionais e educativas para reduzir os números. Outro ponto fundamental é o atendimento realizado na rodovia. Nesse período de 15 anos com operação 24 horas por dia, foram realizados quase 2 milhões de atendimentos na rodovia, entre socorros médicos, mecânicos e guinchamentos. Para esse trabalho, a Ecopistas conta com mais de 90 câmeras de monitoramento, 5 bases de atendimento a usuários (SAU), 13 painéis eletrônicos de mensagens. A companhia conta também com 28 veículos de atendimento, entre viaturas de inspeção, guinchos, caminhão-pipa, carretinha de resgate animal e ambulâncias que prestam, em média, 350 atendimentos/dia.

Além das obras de infraestrutura, a concessionária oferece um suporte robusto aos usuários, com serviços de guincho, auxílio mecânico e socorro médico disponíveis 24 horas por dia. As melhorias no atendimento e na manutenção das rodovias garantem uma viagem mais tranquila e segura para os cerca de 200 mil veículos que trafegam diariamente pelo corredor.

Desde o início de sua concessão, a Ecopistas introduziu 120 mil mudas de plantas de árvores nativas da Mata Atlântica para compensação ambiental de obras realizadas e trabalha atualmente com dez projetos que já beneficiaram cerca de 56 mil pessoas das cidades do entorno das rodovias concedidas. A empresa tem buscado também parcerias para fomentar a diversidade e inclusão de pessoas em seu quadro de funcionários, com contratação de pessoas trans, vagas afirmativas para profissionais 50+ e mães solo, além de incentivo para ampliação da liderança de mulheres e pessoas negras em suas equipes.

“Esses 15 anos de gestão no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto representam um período de importantes conquistas e evolução contínua. Nosso compromisso é seguir investindo em infraestrutura, segurança viária e sustentabilidade, garantindo uma experiência cada vez melhor para os usuários e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades ao redor das rodovias, levando desenvolvimento econômico e social para as regiões”, afirmou Ronald Marangon, Diretor Superintendente da Ecopistas.

Obras pavimento

Nesse ano, a Ecopistas está concentrada na renovação do pavimento de todos os 143 quilômetros administrados pela concessionária. Os trabalhos estão sendo feitos, inclusive, no período noturno, quando o volume de tráfego é menor e tem usado técnicas sustentáveis, com aplicação de asfalto borracha, que tem pneus velhos triturados em sua base; e o Rap Espumado, um material que reaproveita o pavimento deteriorado retirado da rodovia.