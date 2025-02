EC São Bernardo promove Luan Victor, goleiro capitão da base

EC São Bernardo promoveu recentemente o goleiro Luan Victor para o profissional. Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atleta foi chamado para ser mais uma opção na meta do Cachorrão pelo técnico Sandro Sargentim.

Luan é muito identificado com o clube alvinegro e foi capitão do Bernô na campanha da Copinha deste ano. Agora no profissional, o goleiro prevê uma disputa acirrada pela titularidade, mas acredita que isso vem para o bem da equipe.

“A disputa é muita acirrada e sadia entre os goleiros. São dois goleiros mais experientes que já disputaram a divisão, mas eu estou em constante evolução, buscando pegar toda essa confiança e experiência dos meus companheiros, para quando precisar jogar estar bem preparado e dar seguimento ao nosso bom trabalho”, disse Luan Victor.

No último sábado (8), o EC São Bernardo venceu o Monte Azul por 1 a 0 e deu sequência à boa fase que a equipe vive na disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Nas últimas três partidas, foram duas vitórias e um empate, que elevaram o Cachorrão para a nona colocação com oito pontos. Luan Victor celebrou o momento.

“Estamos em um momento de crescente, foram 3 jogos sem tomar gols e duas vitórias que nos colocou em uma situação melhor na tabela para brigarmos pela classificação! Vamos continuar na mesma evolução, pois almejamos sempre o topo da tabela”, avaliou.

Natural de Belém, no Pará, Luan Victor tem 20 anos e 1,89m, reunindo confiança e habilidade para ser uma das revelações do EC São Bernardo. O goleiro também soma passagens por Paraná Clube, São Joseense (PR) e Patriotas (PR), até que chegou ao EC São Bernardo em 2023.