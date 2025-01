Conheça Luan Victor, goleiro e capitão do EC São Bernardo na Copinha de 2025

O EC São Bernardo estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo (5) diante do Zumbi, em Mogi das Cruzes. O clube chega com nomes de destaque, entre eles está o goleiro Luan Victor, que será capitão da equipe nesta edição da Copinha.

Natural de Belém, no Pará, o atleta de 20 anos e 1,89m soma confiança e habilidade para ser um dos líderes do Cachorrão na competição. Com passagem pelo profissional do clube, Luan projeta com otimismo a Copa São Paulo, destacando também a dificuldade do Grupo 23, que conta também com Flamengo e Cruzeiro-PB.

“Nosso objetivo é fazer história na competição, primeiramente a meta é passar de fase, sabemos da dificuldade da competição, então precisamos dar um passo de cada vez. E consequentemente nosso segundo objetivo seria chegar nas oitavas de finais, o que seria histórico para o clube, pois o clube nunca passou para essa fase“, disse Luan, em contato exclusivo com o ABCdoABC.

Luan Victor também soma passagens por Paraná Clube, São Joseense (PR) e Patriotas (PR), até que chegou ao EC São Bernardo em 2023. Com o carinho da torcida do Cachorrão, o goleiro assumiu a responsabilidade de ser capitão de uma equipe jovem e falou sobre a promoção para o profissional.

“Eu como mais velho da equipe e com um elenco mais jovem, ser escolhido como capitão demonstrar a confiança da comissão, minha experiência e o respeito da equipe“, afirmou.

“Minha promoção para o profissional já e algo que já está pré definido, pois será minha última copinha e a partir daí, farei parte da equipe principal para o paulista A3. Mas o foco principal é fazer uma grande atuação na copinha para depois brigar por espaço no elenco principal“, concluiu Luan Victor.