EC São Bernardo negocia atacante com time da Coreia do Sul

O EC São Bernardo vem se destacando pela quantidade de atletas negociados. Desta vez, o acordo foi fechado com um clube da Coreia do Sul. O atacante Vinicius Macedo, de apenas 22 anos, chegou ao Bernô no final de 2024 e, em janeiro, o Cachorrão concluiu o empréstimo dele para o Yangpyeong FC.

Vinicius atuou em diversas equipes do Brasil e também defendeu clubes em Portugal. Os times que o atleta passou foram: Chapecoense, Operário-MS, União-MS, SERC-MS, XV de Piracicaba e Santa Clara, de Portugal.

O atacante acumula 22 gols na carreira e agora vai em busca de continuar escrevendo a sua história no futebol. A equipe disputa a terceira divisão nacional e estreia na K3 League no primeiro dia de março, diante do Gangneung Citizen.

O EC São Bernardo vem de uma vitória e um empate nas duas últimas partidas da Série A3 do Campeonato Paulista e vive talvez seu melhor momento na temporada. A equipe alvinegra saiu da zona de rebaixamento e ocupa a 12ª colocação, com cinco pontos.