Ebitda recorrente da Braskem registra alta de 46% no segundo trimestre de 2024

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, registrou Ebitda recorrente de R$ 1,7 bilhão no segundo trimestre de 2024, alta de 46% em relação ao primeiro trimestre deste ano e avanço de 137% na comparação com o mesmo período de 2023. O aumento refletiu os efeitos positivos dos spreads no mercado internacional, o maior volume de vendas e a implementação contínua das iniciativas de redução de custos e despesas. Além disso, a geração recorrente de caixa no trimestre foi de R$ 357 milhões.

“Tivemos mais um trimestre de resultados melhores quando comparado aos trimestres anteriores. Isso aconteceu em função dos maiores spreads no mercado internacional, como consequência do melhor equilíbrio entre oferta e demanda global e dos efeitos dos conflitos no Mar Vermelho, que resultaram em um aumento nas taxas de fretes combinado aos esforços contínuos na implementação de iniciativas que buscam a maximização dos nossos resultados”, diz Roberto Bischoff, CEO da Braskem.

Em comparação ao primeiro trimestre de 2024, houve um aumento nos spreads internacionais das resinas (+8%) e dos principais químicos (+19%) no Brasil, e de PE no México (+4%). Do lado operacional, a diversificação geográfica das centrais petroquímicas da Braskem foi fundamental para manter o atendimento aos clientes da companhia e atenuar os efeitos das paradas durante o trimestre. No Brasil, por exemplo, a produção impactada pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul foi parcialmente compensada pela elevação da taxa de utilização das centrais petroquímicas da Bahia e de São Paulo.

No segundo trimestre do ano, a Braskem registrou um prejuízo líquido de R$ 3,7 bilhões, em função, principalmente, do impacto da variação cambial no resultado financeiro dada a depreciação do real frente ao dólar de 11,3%.

Mais destaques no trimestre

No período, a Braskem anunciou também a assinatura de um acordo de investimento com a Solví e a GRI envolvendo a participação acionária da companhia na Cetrel. O movimento, além de fortalecer a própria Cetrel, líder em soluções ambientais e industriais, e transformar a GRI em uma plataforma para o crescimento nacional do setor, resultará no recebimento pela Braskem de R$ 284 milhões.

A companhia recebeu ainda a aprovação para se tornar uma EBN (Empresa Brasileira de Navegação), tendo o início das operações marítimas previsto para os próximos meses. Com a conquista da licença, será possível alugar ou ter navios com tripulação contratada para realizar o transporte marítimo de produtos. E a primeira operação na cabotagem está prevista para ser realizada entre a Bahia e o Rio de Janeiro.

Destaque também para a parceria entre Braskem e Petrobras, que possibilitou a conquista de resultados positivos em testes de escala industrial da produção de corrente de Hidrocarbonetos Leves de Refinaria (HLR), com conteúdo renovável, produzida a partir do etanol de cana-de-açúcar. E o trimestre contou ainda com a primeira venda de PP circular, sob a marca Wenew. Através da parceria com a empresa suíça Georg Utz AG, a companhia realizou a primeira venda de PP circular, produzida a partir da reciclagem química dos resíduos plásticos e com a certificação ISCC.

Em relação à implementação da estratégia corporativa da Braskem, a construção do terminal de importação de etano no México atingiu o progresso físico de 75% até o mês de junho. E a expectativa de término da construção do terminal é para o final de 2024, com início das operações durante o primeiro trimestre de 2025.

Vendas de resinas e principais químicos

No Brasil, no segundo trimestre, o volume de vendas das resinas e principais químicos caiu 2% e 5%, respectivamente, em relação ao primeiro trimestre. Isso ocorreu em função, principalmente, da parada das operações no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, como consequência do evento climático extremo que atingiu o estado, compensada parcialmente pelo direcionamento das vendas de resinas produzidas nas plantas da Bahia e de São Paulo. E, em relação ao 2T23, houve aumento de 4% e 3%, respectivamente, explicado pela maior demanda no período em função da formação de estoque na cadeia.

Medidas em Maceió

A segurança continua sendo o maior compromisso da Braskem com Maceió e seus moradores. Com a área de risco definida pela Defesa Civil em 2020 100% desocupada, a companhia segue implementando ações para mitigar, reparar ou compensar os efeitos da subsidência. Estão sendo executadas medidas sociourbanísticas – como a preservação do patrimônio cultural e as obras de mobilidade urbana; a zeladoria nos bairros; o monitoramento do solo e o fechamento definitivo dos poços de sal, entre outras. As ações estão fundamentadas em acordos celebrados com autoridades federais, estaduais e municipal, e homologados pela justiça.

A Braskem também continua atuando para concluir as indenizações de famílias, comerciantes e empresários das áreas desocupadas no menor tempo possível. Até o mês de julho, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação apresentou 19.153 propostas de indenização, um número que representa 99,9% de todas as propostas previstas. Destas, 18.864 (98,4%) foram aceitas. E a diferença entre o número de propostas apresentadas e aceitas se deve ao tempo que as famílias têm para avaliar ou pedir a reanálise dos valores.