Eber Gomes estreia na temporada com duplo pódio na Copa Joy Chevrolet

A segunda etapa da Copa Joy Chevrolet marcou a estreia de Eber Gomes na temporada de 2025.

Foram duas corridas emocionantes, nas quais Eber esteve sempre na disputa pelas primeiras colocações, realizando grandes ultrapassagens, especialmente no final da reta oposta. Com disputas acirradas, ele conquistou um excelente terceiro lugar na primeira corrida, demonstrando grande desempenho e rápida adaptação às condições da pista.

Na segunda prova, com a inversão de grid, Eber largou mais uma vez com muito dinamismo e se manteve no pelotão da frente durante toda a corrida. No entanto, com um ritmo um pouco abaixo do esperado, cruzou a linha de chegada na quinta colocação.

Paulo Abreu/Portal e TV High Speed Brazil

Dois resultados importantes para Eber Gomes (Blitzpay e Engegomes), que está competindo na temporada da Copa Joy Chevrolet ao lado de seu irmão, Jeff Gomes, que já havia participado da abertura da temporada.

“Na primeira prova, andamos bem, batalhamos pelas primeiras colocações e, acima de tudo, não nos envolvemos nos enroscos que aconteceram. Ficamos com o terceiro lugar, uma ótima posição especialmente após largar em décimo lugar. Durante o treino classificatório não consegui acertar a calibragem do carro, mas fomos bem na corrida.”

“A segunda bateria foi um pouco mais difícil. Larguei em quarto lugar, consegui sustentar a posição e até avançar um pouco, mas, na metade da prova, comecei a perceber que o carro estava perdendo rendimento, especialmente na subida. Com isso, não conseguia acompanhar os carros que iam a frente, enquanto os vinham trás se aproximavam. Então, só me restou defender a posição. Fiz o máximo que pude, mas terminamos em quinto lugar. Agora é hora de fazer as contas, porque cada ponto importa. Foi uma corrida mais difícil, mas seguimos na disputa e agora é se preparar pois a etapa de abril promete muita emoção”, concluiu Eber.

Calendário da temporada Copa Joy Chevrolet 2025:

1ª etapa: 8 de fevereiro – Interlagos

2ª etapa: 8 de março – Interlagos

3ª etapa: 19 de abril – Interlagos

4ª etapa: 21 de junho – Interlagos

5ª etapa: 26 de julho – Interlagos

6ª etapa: A definir

7ª etapa: 15 de novembro – Velocittá

8ª etapa: 20 de dezembro – Interlagos



A sexta etapa ainda aguarda definições.

*O calendário pode sofrer alterações ao longo da temporada.

Eber Gomes conta com o apoio da Blitzpay e Engegomes.

As corridas da Copa Joy Chevrolet poderão ser acompanhadas no canal oficial da Alpie Racing no YouTube, https://www.youtube.com/@alpieoficial, no canal do Portal e TV High Speed Brazil, www.youtube.com/highspeedtvbr , nas multiplataformas do canal, na TV One de Belém, CBTV e CBTV Play.