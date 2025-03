Copa Joy Chevrolet: pista quente e disputas pela liderança marcam segunda etapa em Interlagos

A disputa da segunda etapa da temporada de 2025 da Copa Joy Chevrolet foi emocionante desde a largada, com Nilson Patrone (#2) saindo da pole position e todo o pelotão protagonizando intensas disputas em todos os setores da pista.

Na categoria Extreme, houve diversas trocas de posição ao longo da prova, até que um toque mais intenso entre Edgar Amaral (#27), Nilson Patrone (#2) e Luiz Cirino (#81) mudou os rumos da corrida. Aproveitando o bom desempenho do seu carro, Aleandro Fortunato (#40) fez a ultrapassagem no momento certo sobre Amaral (#27) e conquistou a vitória em sua categoria.

Já na categoria Sport, a disputa foi acirrada do início ao fim, com várias mudanças de posição. André Magno (#19), que não teve uma boa classificação, conseguiu se recuperar e triunfou ao superar Sandro Siqueira (#11) na metade final da prova. Vale destacar que Siqueira teve um ótimo desempenho durante toda a corrida.

Na categoria Novatos, Rafael Rubio (#1) dominou boa parte da prova. Ele largou na pole, controlou as ações iniciais, mas acabou sendo ultrapassado por Simon Chamorro. No entanto, Rubio se recuperou nos instantes finais, reassumiu a liderança e cruzou a linha de chegada em primeiro, com menos de dois décimos de segundo de vantagem para o segundo colocado.

Classificação final da primeira corrida da segunda etapa:

Pos No. Class Pilotos Diferença 1 40 EXTREME A.FORTUNATO/M.GALLIAN 2 27 EXTREME D.CARVALHO/E.AMARAL 0,228 3 32 EXTREME EBER/JEFF GOMES 1,370 4 18 EXTREME FABIO VISCARDI 2,566 5 0 EXTREME HENRY COUTO 3,293 6 77 EXTREME LUCIANO VISCARDI 3,297 7 117 EXTREME LUIZ GABRIEL 5,224 8 12 EXTREME DANIEL DIAS 10,147 9 19 SPORT ANDRÉ MAGNO 11,860 10 11 SPORT SANDRO SIQUEIRA 13,549 11 7 SPORT VINICIUS MENDES 15,493 12 13 SPORT R.LIMA/F.SAMPAIO 25,228 13 86 SPORT GERSON LOVATO 25,324 14 1 NOVATOS RAFAEL RUBIO 25,784 15 33 NOVATOS SIMON CHAMORRO 25,908 16 770 NOVATOS R.PEDROSO/B.BORNACINA 26,738 17 10 EXTREME RICARDO FILHO 30,482 18 55 SPORT R.MARTINES/C.ASCIUTTI 34,373 19 777 NOVATOS M.BONATO/G.VICENZI 41,389 20 15 NOVATOS DANIEL AGUIAR 45,781 21 17 NOVATOS DUDU VALENTE 46,353 22 2 EXTREME NILSON PATRONE 59,412 23 111 NOVATOS ORLANDO FERRARI 1:06.118 24 81 EXTREME M.BASSETTI/L.CIRINO 2:29.551 25 377 NOVATOS LUCIANO/KAREN BRITO 2 Laps

Já na segunda prova, as seis primeiras colocações de cada categoria foram invertidas, trazendo ainda mais emoção e disputa nas primeiras voltas pela liderança.

Na categoria Extreme, Fábio Viscardi largou muito bem, pressionado por Luciano Viscardi (#77), Henry Couto (#00) e Eber Gomes (#32). A corrida foi intensa, com disputas acirradas. Luciano liderou boa parte da prova, mas acabou sendo ultrapassado pelo irmão, enquanto Henry Couto permaneceu sempre na briga pela primeira colocação.

Após várias trocas de posição na última volta, Fábio Viscardi conquistou sua primeira vitória na categoria em seu ano de estreia. Couto ficou com o segundo lugar, após comprovar que não havia queimado a largada — ele havia recebido uma punição de 20 segundos ao término da prova. Já Luciano Viscardi terminou a corrida na terceira colocação.

Na categoria Sport, mais uma vez André Magno ditou o ritmo da disputa. Apesar de ter largado na sexta colocação, o piloto do carro #19 mostrou força, superou os adversários e cruzou a linha de chegada em primeiro, garantindo sua segunda vitória no fim de semana — assim como Rafael Rubio na categoria Novatos.

O piloto do carro #1 demonstrou grande desempenho, superando adversários e batalhando intensamente com carros de outras categorias. No final, conquistou sua terceira vitória em quatro corridas nesta temporada de 2025, um começo muito promissor para o jovem piloto.

Confira a classificação final da segunda corrida:

Pos No. Class Name Diff 1 18 EXTREME FABIO VISCARDI 2 0 EXTREME HENRY COUTO 0,201 3 77 EXTREME LUCIANO VISCARDI 0,626 4 27 EXTREME D.CARVALHO/E.AMARAL 2,157 5 32 EXTREME EBER/JEFF GOMES 3,490 6 12 EXTREME DANIEL DIAS 5,452 7 2 EXTREME NILSON PATRONE 5,571 8 10 EXTREME RICARDO FILHO 6,022 9 117 EXTREME LUIZ GABRIEL 6,454 10 40 EXTREME A.FORTUNATO/M.GALLIAN 6,613 11 19 SPORT ANDRÉ MAGNO 16,050 12 1 NOVATOS RAFAEL RUBIO 18,162 13 7 SPORT VINICIUS MENDES 18,443 14 33 NOVATOS SIMON CHAMORRO 22,208 15 81 EXTREME M.BASSETTI/L.CIRINO 22,448 16 11 SPORT SANDRO SIQUEIRA 22,880 17 13 SPORT R.LIMA/F.SAMPAIO 23,277 18 55 SPORT R.MARTINES/C.ASCIUTTI 26,502 19 777 NOVATOS M.BONATO/G.VICENZI 29,661 20 111 NOVATOS ORLANDO FERRARI 35,972 21 15 NOVATOS DANIEL AGUIAR 36,161 22 17 NOVATOS DUDU VALENTE 38,792 23 770 NOVATOS R.PEDROSO/B.BORNACINA 45,748 Not classified (75% = 9 Laps) 86 SPORT GERSON LOVATO 5 Laps 377 NOVATOS LUCIANO/KAREN BRITO 8 Laps

O que eles disseram:

“Sabíamos que tínhamos um carro bom e um ótimo ritmo. Minha preocupação era abrir vantagem do pelotão, porque o pessoal vinha rápido atrás. O respeito que tenho pelo meu irmão (Luciano Viscardi) é enorme, porque, além de sermos família, sempre competimos de forma limpa na pista. Minha maior preocupação era com quem estava atrás de nós. Quero agradecer a Deus, à minha família e a todos os amigos que estão aqui. Agora é hora de comemorar essa vitória!” — Fábio Viscardi #18.

“A segunda corrida foi sensacional, ainda melhor do que a primeira, que já tinha sido maravilhosa onde também conquistamos a vitória. Consegui disputar posições com o pessoal da categoria Sport e até terminei à frente de alguns deles. Estou extremamente feliz e satisfeito com essa segunda vitória no fim de semana. Vamos seguir firmes na disputa pelo título. Nossa projeção para o campeonato é conseguir um patrocinador ao longo da temporada e, obviamente, levar o título para casa. Vou dar o meu melhor e fazer tudo o que for possível para alcançar esse objetivo.” — Rafael Rubio #1.

“Quero agradecer a Deus mais uma vez. Vencemos a primeira prova em uma corrida muito disputada e conseguimos mais uma vitória na segunda. Estou muito cansado, já acumulando o desgaste do fim de semana, desde sexta-feira acordando cedo, chegando aqui, treinando… E essa corrida foi ainda mais difícil. O pessoal está cada vez mais rápida, tornando as ultrapassagens e as disputas ainda mais desafiadoras. Mas, com cabeça fria e sabendo atacar e defender nos momentos certos, conseguimos chegar na frente de novo. Segunda vitória no fim de semana!” — André Magno #19.

Calendário da temporada Copa Joy Chevrolet 2025:

1ª etapa: 8 de fevereiro – Interlagos

2ª etapa: 8 de março – Interlagos

3ª etapa: 19 de abril – Interlagos

4ª etapa: 21 de junho – Interlagos

5ª etapa: 26 de julho – Interlagos

6ª etapa: A definir

7ª etapa: 15 de novembro – Velocittá

8ª etapa: 20 de dezembro – Interlagos

A sexta etapa ainda aguarda definições.

*O calendário pode sofrer alterações ao longo da temporada.

As corridas da Copa Joy Chevrolet podem ser acompanhadas no canal oficial da Alpie Racing no You Tube, https://www.youtube.com/@alpieoficial, no canal do Portal e TV High Speed Brazil, www.youtube.com/highspeedtvbr , nas multiplataformas do canal, na TV One de Belém, CBTV e CBTV Play.

A Copa Joy Chevrolet conta com o apoio da Chevrolet, Hipper Freios, Wurth, Impacto Amortecedores Especiais, Pro Tune, Portal e TV High Speed Brazil.