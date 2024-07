Duquesa anuncia show de lançamento do álbum Taurus, Vol. 2 na Audio, em SP

Lançado em maio, o segundo álbum da cantora Duquesa, Taurus, Vol. 2, tem sido um fenômeno nas plataformas digitais, ultrapassando a marca dos 10 milhões de plays em seu mês de estreia. A conquista é ainda mais notável considerando sua recente indicação como “Melhor Novo Artista Internacional” no BET Awards 2024. Com o atual sucesso, Duquesa, que faz parte do time de artistas da produtora Boogie Naipe – junto de nomes como Racionais MC’s e Mano Brown —, anuncia agora o show de lançamento de Taurus, Vol. 2. A apresentação, confirmada para dia 16 de agosto, acontecerá na Audio, em São Paulo, e somará participações de Urias, Tasha & Tracie, MC Luanna, Yunk Vino,⁠ Ajuliacosta, ⁠Danzo, Zaila e ⁠Laís Rosa. Os ingressos já estão disponíveis (acesse aqui). Este show foi idealizado para oferecer uma nova experiência para o público. Ele contará com cenografia personalizada, balé, direção de arte focada no álbum e uma nova formação de banda para mergulhar no universo de Taurus, Vol.2.

“Quero oferecer algo mais grandioso e exclusivo do universo de Taurus, algo que vai além da internet para que as pessoas possam sentir todas as sensações do disco no ao vivo”, explica Duquesa. O novo projeto apresenta maior versatilidade em músicas que passam pelo rap, trap, grime, R&B, house e pop. E ainda reúne feats com diversos nomes da música brasileira contemporânea, como Baco Exu do Blues, Urias, Tasha & Trace, Jovem Dex, Yunk Vino e Zaila.

Chamando cada vez mais atenção, a cantora baiana foi indicada ao BET Awards 2024, uma das principais premiações para artistas afro-americanos, organizada pela Black Entertainment Television, na categoria “Viewer’s Choice: Best New International Act” (Escolha do público: Melhor Novo Artista Internacional).

A turnê “Taurus 2024” também tem passagem confirmada por São Paulo, nos dias 6 de julho, na Fábrica de Cultura do Jd. São Luís; 9 de julho, no Centro Cultural São Paulo; e 20 de julho, na Vila Itororó; em Goiânia, dia 21 de julho, no Brabas Festival; em Ribeirão Preto, dia 26 de julho, no Baile Shake com Duquesa; em Sorocaba, dia 27 de julho, no Lobotomia Fest; em Franca, dia 9 de agosto, no Baile Shake com Duquesa; em Londrina, dia 24 de agosto, no Tropicadelia; em Recife, dia 12 de outubro, no Festival Wehoo; em Natal, dia 10 de outubro, no Festival Mada; em Salvador, dia 9 de novembro, no Afropunk; e em Belém, dia 14 de dezembro, no Festival Psica. Novas datas serão anunciadas em breve.

SERVIÇO

Duquesa @Audio

Data: 16 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Local: Áudio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – São Paulo/SP

Valores:

Pista | A partir de R$70,00 + taxas

Pista Solidária | A partir de R$60,00 + taxas

Mezanino | A partir de R$80,00 + taxas

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29372/ingressos-para-duquesa-taurus-vol-2-convidados