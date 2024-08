Duplicação aumenta a segurança e reduz acidentes com animais na SP-333

A concessionária Entrevias duplicou, em 2023, 64 quilômetros da Rodovia Rachid Rayes (SP-333), entre Marília e Assis, promovendo mais fluidez, segurança e conforto aos usuários. Além dos impactos socioeconômicos gerados com o melhoramento da infraestrutura viária, o projeto tem alcançado importantes resultados na área ambiental com a implantação de medidas de mitigação de atropelamento de fauna. O trecho registrou redução média de 77% no número de animais atropelados, passando de 149 ocorrências em 2019 para 34 no ano passado.

De acordo com Osnir Giacon, gerente de Meio Ambiente da Entrevias, cerca de 25 dos 235,28 quilômetros da SP-333 estão cobertos por medidas de mitigação de atropelamento de fauna, o que corresponde a 10,5% do total da malha da SP-333. “Considerando o trecho que foi duplicado entre Marília e Assis, 39,6% do trajeto é contemplado por ações para prevenir e reduzir esses impactos ambientais”, explica Giacon.

Para o alcance dos resultados, entre os kms 343 e 397, foram construídas 11 passagens subterrâneas de fauna e outras 16 existentes passaram por revitalização, permitindo a travessia dos animais de um lado a outro da rodovia sem que circulem pela pista. As estruturas são destinadas a mamíferos, silvestres em geral (cachorro do mato, capivara, tatu e onça), além de bovinos, equinos e répteis. Uma delas é específica para anfíbios. Também foram implantados 80 quilômetros de cerca de condução de fauna, espécie de divisória que ajuda a fazer o direcionamento das espécies até as passagens.

No trecho da Unidade de Conservação de Assis, foi instalada a primeira jump-out em rodovias no Brasil. Trata-se de uma rampa, feita em terreno natural, que possibilita ao animal que adentrou a rodovia retornar às áreas protegidas, fora da faixa de domínio. A estrutura foi desenvolvida e dimensionada com o apoio de pesquisadores internacionais e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Ao todo, cinco rampas jump-outs serão instaladas ao longo da malha administrada pela concessionária.

“Assim como as passagens de fauna subterrâneas possibilitam a travessia segura do animal silvestre, a jump-out, ou rampa de fuga, vem complementar as medidas de mitigação de acidentes envolvendo animais. As cercas de fauna instaladas às margens das rodovias normalmente impedem que o animal silvestre acesse as vias, mas pode acontecer um escape e, então, a rampa auxilia no retorno ao ambiente natural”, explica Giacon.

Animais monitorados

A concessionária é responsável por 570 quilômetros de rodovias que possuem 44 passagens de fauna já ativas e outras 30 ainda devem ser implantadas. Desde o início do ano passado, elas começaram a ser monitoradas por câmeras e já registraram mais de 600 animais, isso mostra que as passagens são efetivas e desempenham o seu papel.