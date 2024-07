Dupla é presa por comércio ilegal de arma no interior de São Paulo

Dois homens, de 36 e 50 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na manhã de quarta-feira (17), no município de Piraju, no interior do estado. Duas pistolas e três simulacros foram apreendidos. Outros dois suspeitos são investigados por participação nos crimes.

Após receberem informações, policiais militares identificaram um suspeito de traficar drogas na região e o abordaram. Com ele, foi encontrada uma pedra de crack embalada para venda. Na casa dele, os policiais encontraram uma arma calibre 380, com numeração raspada e um simulacro. No local, ainda havia 28 porções de cocaína embaladas e prontas para venda e R$ 530 em notas diversas. Ele foi preso.

De acordo o boletim de ocorrência, o suspeito informou que adquiriu a pistola em um estabelecimento comercial. As equipes foram ao endereço e encontraram um revólver calibre 38, dois simulacros de arma de fogo e três celulares. O proprietário foi conduzido ao plantão policial.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo no 1º Distrito Policial de Piraju.