Dude São Thiago estreia show inédito em São Paulo

Com um repertório que reúne standards do jazz e canções da música brasileira, Dude São Thiago apresenta o show inédito “BADULAQUES – Jazz, canções e outros penduricalhos”, no dia 20 de junho, quinta-feira, a partir das 21h, no Telefone Speakeasy, em São Paulo. Em uma apresentação intimista, ele interpreta canções diversas que marcaram a história da música brasileira e do jazz, fazendo uma fusão entre os ritmos transformando o Telefone Speakeasy em um verdadeiro cabaré dos anos 30. O artista sobe ao palco com os músicos Iuri Salvagnini (piano), Reginaldo “Nadinho” Feliciano (baixo) e Claudio Vecchiato (bateria).

Segundo Dude, a ideia para fazer o show veio depois de “O sexo do vento”, monólogo musical com uma narrativa dramatúrgica, que o artista realizou em 2023, com músicas que se transformavam em textos. “Senti a necessidade de montar um projeto com um repertório mais leve, e desta ideia veio o conceito de Badulaques, aqueles objetos geralmente sem um grande valor material, mas com uma importância subjetiva. São aqueles enfeites aparentemente inúteis, mas que carregam histórias e afetos”, explica Dude.

Ele diz que a proposta do show é a de transportar o público a um universo sonoro do que é – aparentemente – supérfluo mas ao mesmo tempo sofisticado e vital. “Através da música e do espaço quero abduzir momentaneamente o público deste hiper-realismo que temos enfrentado cotidianamente, quero que durante o show as pessoas se desliguem da vida real e possam se conectar em um universo mais fantasioso, afetivo, poético, sem muitas explicações”, complementa o cantor.

A escolha do Telefone Speakeasy foi estratégica e dialoga com o universo do show, pois trata-se de um clube secreto, essa espécie de dimensão paralela que é acessada através de uma cabine telefônica, reforçando a atmosfera do bar. Inspirado nos bares secretos da era da Lei Seca nos Estados Unidos, o espaço reúne elementos dos anos 30, incluindo paredes espelhadas, um vitral sofisticado, pista de dança, e um canto especial que se integra ao ambiente através de uma cortina telada.

Repertório escolhido especialmente para este show

O repertório foi decidido pelo artista com suas ‘canções badulaques favoritas’ que fazem parte de sua história e que remetem a outras épocas. Dude afirma que “estamos no mundo das combustões, onde muitas músicas são lançadas semanalmente e caem no esquecimento”, e por isso, na contracorrente, ele quis propor um show de canções que resistem no tempo, como Influência do Jazz (Carlos Lyra); It’s De-Lovely (Cole Porter); Onde andarás (Caetano Veloso/Ferreira Gullar); Maybe this time (Fred Ebb/John Kander); Só de você (Rita Lee/Roberto de Carvalho); Trocando em miúdos (Chico Buarque); Resposta ao tempo (Cristovão Bastos/Aldir Blanc); Where or when (Rogers/Hart); I could have danced all night (Frederick Loewe); entre outras.

Além de cantor, ator e dançarino, Dude São Thiago também é médico psicanalista. Durante sua carreira artística, ele dirigiu espetáculos de teatro, música e dança de 2000 a 2012. Atualmente, está prestes a lançar seu novo single “Mitiê”, também preparando seu primeiro álbum autoral e gravando no estúdio o álbum do show “O sexo do vento”. Além disso, ele assina parcerias como letrista em outras composições musicais.

Sobre Dude São Thiago

Dude São Thiago formou-se ator e médico. Nas artes cênicas, atuou em peças de sua autoria e dirigiu espetáculos de teatro, música e dança ao longo dos anos 2000 a 2012 (à época, Eduardo de Santhiago). Neste período, trabalhou com nomes como José Possi Neto, Fernanda Montenegro, Carlos Porto de Andrade Jr., Célia Regina Forte, Lúcia Veríssimo, Tânia Bondezan, Tom Rezende, dentre outros. Na última década, dedicou-se intensamente à psicanálise, sendo hoje membro efetivo e professor da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPSP).

SERVIÇO

“BADULAQUES – Jazz, canções e outros penduricalhos”, de Dude São Thiago e banda

Data: Dia 20/6, quinta-feira

Horário: 21h

Local: Telefone Speakeasy

Endereço: Rua Haddock Lobo, 60 – Cerqueira César, São Paulo

Ingressos: R$50 no Sympla – https://shorturl.at/i8cF1