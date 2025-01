Duda Santos e João Vitor Silva Desmentem Rumores de Romance

Após a circulação de especulações sobre um possível relacionamento entre Duda Santos e João Vitor Silva, os dois atores decidiram esclarecer a situação em uma interação pública nas redes sociais. Na noite de quarta-feira, 1º de novembro, a dupla abordou o tema através dos stories do Instagram, buscando pôr fim aos boatos que cercavam seus nomes.

“As pessoas estão achando que estamos namorando”, afirmou João Vitor em tom descontraído. Em resposta, Duda foi incisiva: “Isso chega até a ser incesto, tá? É uma falta de respeito de vocês. Essas fofocas são bobas”. O ator também aproveitou a oportunidade para desmentir qualquer envolvimento romântico recente, mencionando que não se relacionou com ninguém durante a festa de Réveillon.

Duda complementou o diálogo com uma observação sobre sua vontade de preservar sua privacidade: “Queria nem me expor”. Os rumores sobre um romance começaram a circular após os dois terem passado o Réveillon juntos em Maracaípe, Pernambuco, onde também estavam outros colegas da novela escrita por Alessandra Poggi.

É importante notar que Duda Santos, que foi recentemente reconhecida como Revelação do Ano no Prêmio F5, encontra-se solteira. Por sua vez, João Vitor terminou seu longo relacionamento com a atriz Mariana Molina em 2024, após nove anos juntos.