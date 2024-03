Duas plataformas da Nova Estação entram em operação neste final de semana

Duas plataformas da Nova Estação passam a funcionar neste sábado (30/03), no Centro de Mauá. Por conta dessa novidade, sete linhas serão alteradas para as estruturas recém concluídas. Agentes da SMU (Secretaria de Mobilidade Urbana) vão reforçar a orientação aos passageiros. Essas mudanças são necessárias por conta do avanço das obras que chegaram a uma nova etapa, que é a remodelação da atual estrutura do Terminal Central.

Portanto, a partir das primeiras viagens de sábado, o embarque e desembarque das linhas 84 (Zaíra 4), 61 (Jardim Sônia Maria) e 72 (Nova Mauá) serão realizados na Plataforma A do Terminal. No caso das linhas 112 (Feital), 113 (Hélida), 131/133 (Itapeva e Esperança) e 51 (Capuava), o embarque e desembarque ocorrerão na Plataforma B.

Outra frente de obra em andamento tem o objetivo de ajudar a região central, nos períodos de chuva. É a instalação de uma nova tubulação que auxiliará no escoamento das águas em direção às galerias pluviais da avenida Antônia Rosa Fioravanti e ao rio Tamanduateí. Outra mudança importante que será feita para tentar prevenir alagamento na região da Praça 22 de Novembro é a inclinação do solo, que hoje está na direção dos comércios, e passará a ser em direção à canaleta que será construída, entre o calçadão, que será revitalizado, e o terminal.

A Nova Estação é fruto de PPP (Parceria Público-Privado) firmado pela Prefeitura de Mauá para viabilizar projeto inovador que remodelará totalmente o terminal rodoviário central, que contará com plataformas modernizadas que darão mais segurança aos pedestres não precisarão mais circular na via e acessarão as áreas de embarque e desembarque por escadas rolantes.