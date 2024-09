Duas estações da CPTM recebem ações de saúde nesta semana

Quem passar pelas estações Luz, nesta terça-feira (10), e Brás, na quarta-feira (11), poderá receber atendimento e informações para conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis.

A ação, uma parceria com a coordenação do Programa Estadual IST/Aids da Secretaria de Saúde na Estação da Luz e com o Instituto Pró-Diversidade na Estação Brás, tem como objetivo diagnosticar precocemente pessoas que não saibam seu status sorológico.

Na terça-feira, das 14h às 18h haverá distribuição de autotestes de HIV, que podem ser realizados com ou sem supervisão, PrEP, para pessoas que possam ter sido expostas a infecções por meio de relações sexuais, e serão oferecidos testes rápidos de HIV por meio de punção digital.

Durante o atendimento na quarta-feira, que acontece das 15h às 20h, além de informações o público terá acesso a um espaço instagramável, distribuição de preservativos e PrEP.

Serviço

Ação de Saúde

Data: terça-feira (10/09)

Horário: 14h às 18h

Local: Estação da Luz, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral

Data: quarta-feira (11/09)

Horário: 15h às 20h

Local: Estação Brás, que atende as linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira