Drone ajuda polícia a encontrar plantações de maconha em Campinas (SP)

A Polícia Civil encontrou duas estufas e uma plantação de maconha escondidas no quintal de uma casa no bairro Jardim Florence, em Campinas, no interior de São Paulo. Para a ação, as equipes tiveram a ajuda de um drone que sobrevoou a região e flagrou as drogas. Um homem, de 34 anos, responsável pelo plantio e que já era investigado por tráfico de drogas, foi preso.

Investigadores da Divisão Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) conseguiram, junto à Justiça, oito mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. Durante os trabalhos na quarta-feira (25), as equipes encontraram o investigado em um dos endereços alvo dos mandados, bem como uma estufa preparada para o cultivo de pés de maconha e porções prontas para serem colhidas.

Cadernos com anotações sobre a venda de drogas também foram apreendidos e apontaram outro endereço na região, em uma área rural. Antes de entrar no imóvel, os agentes utilizaram um drone para fazer uma vistoria do alto e conseguiram identificar o plantio da droga.

Mais de 70 quilos de maconha foram apreendidos no local, além de lâmpadas fluorescentes, painéis de luz led, balanças de precisão, cilindros de ar e outros itens usados para plantar a substância ilícita.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico na 4ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), do Denarc, onde o homem permaneceu preso.