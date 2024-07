Drogas enterradas em barril: polícia encontra esconderijo de suspeito na zona leste de SP

O sistema de inteligência da PM ajudou a identificar um suspeito que era responsável pela distribuição de drogas na região da Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo. O homem escondia os entorpecentes em dois terrenos no bairro Conjunto Habitacional Barro Branco II — em um deles as drogas estavam enterradas em um barril.

Os policiais da Companhia de Ações Especiais de Polícia (Caep) realizaram as buscas no endereço investigado na quarta-feira (24). Lá, os agentes descobriram que o suspeito, de 30 anos, estocava drogas em um barraco de madeira próximo do local. Os entorpecentes foram encontrados já embalados para a venda.

Em um outro local, os policiais encontraram drogas enterradas em um barril ao cavarem o terreno. No total, foram apreendidas 2,5 mil porções de drogas, entre maconha, skunk, cocaína, crack, ice — mais conhecida como metanfetamina, e frascos de lança-perfume dentro de duas mochilas e sacos plásticos. Dez balanças de precisão também foram recolhidas.

O indiciado foi preso em flagrante e encaminhado ao 53º Distrito Policial (Parque do Carmo), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e localização e apreensão de objeto.