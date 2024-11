Drogaria SP oferece vacinas da gripe gratuitamente nas unidades com serviços de imunização

O Grupo DPSP, proprietário das marcas Drogarias Pacheco e Drogarias São Paulo, está disponibilizando vacinas da gripe gratuitamente em lojas selecionadas que oferecem serviços de imunização. A campanha é válida até o dia 21 de novembro ou enquanto durarem os estoques, e protege contra as variantes do vírus H1N1E, assim como os tipos A e B da Influenza.

Para participar, os interessados devem acessar o site do Grupo DPSP e verificar as unidades mais próximas que disponibilizam o serviço de vacinação. Ao todo, mais de 300 lojas espalhadas pelo país oferecem o imunizante de forma gratuita, sem necessidade de marcar horário.

“Aqui no Grupo DPSP temos uma cultura de cuidar da saúde e do bem-estar dos nossos clientes. Disponibilizar vacinas de forma gratuita é um passo importante para garantir que mais pessoas possam se proteger contra a gripe e suas complicações, especialmente em um momento em que a prevenção é essencial”, comenta Kefren Capuano, gerente executivo de Novos Negócios do Grupo DPSP.

O Grupo DPSP adota como práticas essenciais as ações que facilitem o acesso da população a serviços de saúde essenciais, promovendo iniciativas que impactam positivamente a qualidade de vida da sociedade.