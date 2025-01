Dr. Seraphim é eleito presidente da Câmara de São Caetano

A Câmara de São Caetano do Sul elegeu, na tarde desta quarta-feira, 1º de janeiro, a mesa diretora da Casa para o biênio de 2025-2026. Dr. Seraphim (PL), ex-vice-prefeito da cidade, foi eleito presidente do Poder Legislativo para os próximos dois anos com 19 votos dos parlamentares. Também foram eleitos os vereadores Professor Ródnei (PSD), vice-presidente, Professor Jander Lira (PSB), Dr. Marcos Fontes (PP) e Américo Scucuglia (PRD), respectivamente, para os cargos de 1º, 2º e 3º secretários. Com exceção de Seraphim, os demais vereadores a ocuparem a mesa diretora tiveram 18 votos cada.

Em seu discurso após a eleição, o vereador Dr. Seraphim agradeceu aos votos dos pares, garantindo que o gabinete será aberto, seguindo o princípio da transparência, e reiterando seu compromisso com a cidade. “Nesses dois anos na presidência, e depois concluindo como vereador, a gente espera contribuir muito com nossa São Caetano do Sul para que ela se desenvolva cada vez mais e ande na linha correta, para que a gente avance e traga uma vida melhor para todos”, disse o novo presidente.

A eleição da mesa diretora aconteceu após a sessão solene de posse dos eleitos aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeita. Ambos os atos foram presididos pela vereadora Bruna Biondi (Psol), a parlamentar mais votada da cidade, e secretariados pelo vereador Parra (Podemos), escolhido entre os parlamentares pela vereadora.

Para fazer a defesa da chapa 1, o ex-presidente da Casa por sete anos, vereador Professor Pio Mielo (PSD), explicou a escolha dos nomes para a composição da chapa que elegeu a mesa diretora. “Essa chapa é uma chapa construída exclusivamente pelas mãos dos vereadores que foram ouvidos, uma construção coletiva, respeitando as proporcionalidades, respeitando a longevidade. Eu creio, na condição de ex-presidente, que é uma mesa que tem total e plena condição de defender São Caetano do Sul, de defender a democracia perante os 21 vereadores e fazer um diálogo respeitoso, um diálogo a favor da cidade”, disse Pio.

Três chapas foram inscritas para a eleição da presidência da Casa. A chapa 1 contou com os nomes dos vereadores que irão compor a mesa diretora. A chapa 2 foi apresentada apenas com o nome da vereadora Bruna Biondi (Psol) para presidente, e a chapa 3 teve os nomes dos vereadores Getúlio Filho (União Brasil) para presidente, Dr. Seraphim para vice, Welbe Macedo (PSB), Gilberto Costa (PP) e Parra para 1º, 2º e 3º secretários da Casa.

