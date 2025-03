dr. consulta oferece orientação nutricional gratuito na região do ABC

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 60% dos brasileiros adultos apresentam excesso de peso, e a estatística – e os fatos – são ainda mais desafiadores para as famílias de baixa renda. O estudo aponta que mais de um bilhão de adultos, em todo o mundo, está acima do peso – destes, 500 milhões são considerados obesos.

São mais de 40 milhões de crianças, de até cinco anos, que estão nessa situação. Só no Brasil, cerca de 20% da população tem obesidade e o excesso de peso está presente em 60% dos brasileiros adultos – essas estatísticas estão em elevação em todas as faixas etárias. Parte desse aumento está relacionado ao acesso mais fácil a alimentos pouco nutritivos e à falta de orientações alimentares, como consultas com nutricionistas, que ainda são elitizadas no país.



Levando isso em consideração, o dr.consulta, empresa brasileira com foco em saúde preventiva, em parceria com a COOP – maior cooperativa de consumo da América Latina -, inaugura uma cabine de tele orientação nutricional gratuita dentro de um dos supermercados da rede, em São Bernardo do Campo (SP). A ação estará em funcionamento do dia 18/03 à 30/04 na unidade da COOP Café Filho para todos os moradores da região. “A parceria com a Coop reforça nosso propósito de estar mais perto das pessoas, garantindo que o cuidado com a saúde seja acessível e integrado ao dia a dia da comunidade”, pontua Bruno Reis, Endocrinologista e Diretor de Novos Negócios e Expansão do dr.consulta.



“Essa ação visa promover a conscientização sobre a importância de hábitos saudáveis regularmente. Ainda existe um estigma de que alimentar-se bem significa pagar mais caro, e queremos desmistificar isso através de uma experiência prática e acessível a todas as pessoas. Além desta ação transformadora, também inauguramos um centro médico dentro da galeria da Café Filho, e assim reafirmamos nosso compromisso em oferecer serviços de qualidade acessíveis aos nossos pacientes do ABC, mostrando que o cuidado com a saúde acontece todo dia”, afirma o Diretor.



Tendo isso em vista, ter um acompanhamento nutricional se mostra essencial para a população e ressalta a importância de um projeto como este. As tele orientações serão realizadas com nutricionistas experientes sem necessidade de agendamento. Após a orientação os participantes receberão direcionamentos personalizados sobre alimentação e saúde, saindo com dietas adaptadas às suas necessidades.



“A ideia da cabine é trazer o debate sobre a seriedade dos temas saúde mental e física, já que ambos estão conectados, é a forma que encontramos de levar acesso à saúde para onde as pessoas já estão de forma simples e inovadora”, completa Reis.



A cabine de nutrição é uma extensão da cabine de acolhimento psicológico do dr.consulta foi lançada em parceria com a STM, no final do ano passado, como um alerta para o setembro amarelo. A iniciativa foi até janeiro e alcançou 12 milhões de pessoas e acolheu 250 atendimentos nas principais estações de metrôs e CPTM de São Paulo, sendo 63% mulheres e 39,7% homens. O sucesso levou a iniciativa para novos espaços, como o Feirão Limpa Nome do SERASA para suporte à saúde mental. Segundo o diretor, a ideia é marcar presença em mais lugares e com outras especialidades que façam sentido para levar a saúde para mais próximo da rotina das pessoas.



“Firmar parcerias com empresas que compartilham dos mesmos propósitos contribui para levar saúde a um número cada vez maior de pessoas. Estou certo de que este novo serviço do dr.consulta será um sucesso e trará grande benefício aos nossos cooperados e clientes”, afirma Gustavo Ramos, diretor do Negócio Drogaria Coop.



Informações de serviço



Data: 18/03 à 30/04;

Local: Av. Pres. João Café Filho, 2231 – Bairro dos Casa, São Bernardo do Campo.

Horário de funcionamento: terça à sexta (12h às 18h) e aos sábados (07 às 13h) – dentro desses horários terá uma pausa de 15 minutos para os profissionais (15 às 15h15 e 10h às 10h15, respectivamente) – não há necessidade de agendamento.