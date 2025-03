COOP faz parceria com prefeitura para arrecadação de alimentos em Santo André

Com a missão de colaborar com ações beneficentes que auxiliam os munícipes em situação de vulnerabilidade social, a Coop firmou uma parceria com a Prefeitura de Santo André para a arrecadação de alimentos.

Por meio dessa iniciativa, chamada Dia Solidário, a Coop cederá mensalmente espaço em suas lojas localizadas na cidade de Santo André para que uma equipe de voluntários fique responsável pela coleta.

A primeira ação aconteceu no último sábado (15 de março), na unidade da Avenida Queirós dos Santos, 456 – Centro, e contou com a presença do prefeito Gilvan Junior, da primeira-dama, Jéssica Roberta, e do diretor-geral da Coop, Pedro Mattos, juntamente com um grupo de gestores. No horário das 10h às 15h, foram arrecadados 152 kg de alimentos não perecíveis.

“Esta parceria reforça nosso compromisso social com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos, fortalece o relacionamento com o órgão municipal e também contribui para despertar a solidariedade de nossos cooperados e clientes”, declarou Pedro Mattos durante lançamento do Dia Solidário.

Para o prefeito Gilvan Junior, iniciativas como essa mostram a força da solidariedade em Santo André. “A parceria com a Coop fortalece nossa rede de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e reforça o papel essencial do trabalho conjunto entre o poder público e a iniciativa privada. Agradeço a Coop e a todos que participam dessa ação, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas”.

“A solidariedade é uma marca dos andreenses e todas as ações de arrecadação sempre têm boa aceitação por todos. O Dia Solidário não foi diferente. É gratificante ver o envolvimento da nossa gente, contribuindo com alimentos para ajudar os que mais precisam”, reforçou a primeira-dama, Jéssica Roberta.

As próximas ações acontecerão nas seguintes lojas da Coop: Rua Carijós, 1.843 (5 de abril); Rua Suíça, 1094 (10 de maio); Avenida D. Pedro I, 722 (7 de junho); Avenida Utinga, 1.598 (5 de julho); Rua Giovanni Batista Pirelli, 2.050 (9 de agosto); Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, 5252 (6 de setembro); Avenida das Nações, 1.600 (11 de outubro); Avenida Pereira Barreto, 1.286 (8 de novembro) e Avenida Industrial, 2001 (6 de dezembro).