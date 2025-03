Parceria entre Prefeitura e Fundação Santo André fornece bolsas de estudos de até 100%

Estão abertas as inscrições para graduação gratuita na Fundação Santo André. Por meio de uma parceria com a Prefeitura, a instituição de ensino está com bolsas de estudos de até 100% em 19 cursos de ensino superior, entre licenciatura, tecnólogo e bacharelado.

São bolsas de estudo oferecidas através do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), a partir dos seguintes critérios sociais: bolsa de 100% para famílias com renda bruta mensal per capita de até R$ 2.277,00 (1,5 salário mínimo); e bolsa de 50% para famílias com renda bruta mensal per capita de até R$ 4.455,00 (3 salários mínimos).

“Para quem quer fazer uma graduação, estão abertas as inscrições para cursos com 50% e 100% de bolsa. É uma iniciativa com a qual queremos qualificar Santo André e fortalecer a educação da nossa gente para desenvolver a cidade cada vez mais”, projeta o prefeito Gilvan Junior..

“São quase 20 cursos que são possíveis fazer gratuitamente, entre eles Engenharia, Publicidade, Psicologia, Biomedicina, Administração e Direito. É uma grande oportunidade para vir estudar em uma instituição que é nota máxima do MEC (Ministério da Educação), fruto dessa importante parceria entre a Prefeitura e a Fundação Santo André”, complementa o reitor da Fundação Santo André, Rodrigo Cutri.

A renda per capita é uma forma de calcular quanto cada pessoa do grupo familiar (pessoas que residem juntas e contribuem para a renda da casa) recebe, em média, por mês. Se, por exemplo, em uma família de quatro pessoas a renda total é de R$ 3 mil, a renda per capita desse núcleo é de R$ 750.

No total são 744 vagas disponíveis para cursos EAD ou presenciais de Licenciatura em Pedagogia, para Tecnólogo em Negócios Imobiliários, Gestão Pública, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação e Marketing, e para Bacharelado em Engenharias, Química, Direito, Psicologia, Arquitetura, Administração, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências da Computação, Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação.

Para tirar dúvidas e obter mais informações, acesso ao edital, cronograma, lista de cursos e vagas, além de relação de documentos, basta acessar o site www.fsa.br/cebas.