Gilvan celebra desburocratização e avisa que vem novidades em Santo André

Após agenda no meio da tarde desta quarta-feira (12), o prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), foi o convidado do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais para uma reunião com o objetivo de discutir as Perspectivas Econômicas para 2025, no Mont Cristo Wine & Bar, no bairro Jardim próximo à Prefeitura da cidade.

Entre os convidados, além do chefe do Executivo Andreense, estiveram Walter Dias, CEO do LIDE Futuro Grande ABC, Jarbas Vieira Marques Junior, presidente do LIDE Grande ABC, e empresários de variados segmentos.

Gilvan, ao conversar com os presentes durante o jantar, contou um pouco de sua trajetória e o que o Poder Público tem feito para melhorar a relação com a iniciativa privada, desburocratizando processos e facilitando a vida do empresário.

“Desde o início, com o Paulo Serra – ex-prefeito, quando entrei na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente sempre gostou muito de fomentar o Poder Público com a iniciativa privada juntos mesmo para desenvolver Santo André, até no sector do Bruno Patriani – construção civil, a cada dez empreendimentos no Grande ABC, sete são em Santo André, e a gente acredita muito que é por conta dessa proximidade do Poder Público com a iniciativa privada, com a imprensa”, iniciou sua fala o prefeito.

Spoiler da agenda do LIDE

Jarbas deu o spoiler da agenda do LIDE.

“Vou me antecipar, esse ano, vai ter, nesse primeiro semestre, todos os eventos do LIDÃO, o LIDE Futuro vai participar. Tem esse primeiro evento do ano, dia 27 tem evento com o Temer – Michel, ex-presidente, tem evento com Baldy em maio, tem o economista chefe da XP, se não me engano, em junho, tem algumas atividades do LIDE Futuro também, fizemos vários ajustes na agenda”, revelou o presidente.

Jarbas, à esq., interagiu com os demais empresários antes do jantar

Walter, por sua vez, elogiou o trabalho do Gilvan e comentou o foco dos eventos.

“O prefeito Gilvan vem fazendo um trabalho excelente à frente da Prefeitura de Santo André, e mesmo com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho da gestão que o prefeito Paulo Serra fez ao longo desses últimos oito anos, o Gilvan está fazendo isso com muita maestria”, rasgou elogios o CEO do LIDE Futuro.

Walter e Jarbas recepcionaram o prefeito Gilvan

Walter disse que o intuito dos eventos é ser mais intimista para ter mais conexão, criar um relacionamento maior para fomentar o relacionamento entre os filiados e empresários.

Minibiografia de Gilvan Junior

Em uma rápida passagem pela sua trajetória, Gilvan comentou as Secretarias que passou depois de falar de seu início nas trincheiras do empreendedorismo.

“Comecei a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, ajudando meu pai, que é empreendedor, minha família é do ramo de hortifruti até hoje. Acordava às três da manhã, ia até o Craisa, Parque Dom Pedro, para comprar frutas, verduras e legumes para abastecer alguns restaurantes e supermercados da cidade. Aos 16, num desses supermercados, liderava 50 colaboradores, aos 18 comecei a empreender, sempre gostei muito, casei com a Jessica aos 18 anos, pai do Enzo de 13 anos e do Pietro de 12 anos. A vida para mim, apesar de jovem, comecei muito cedo. Participava do Núcleo de Jovens Empreendedores da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), aí fui para o Desenvolvimento Econômico, por esse inconformismo: porque a Prefeitura é tão burocrática? Porque a Prefeitura não ajudava o empreendedor? Então, logo no início, com o Paulo, em 2017, começamos a mudar essa realidade e lançamos o Via Rápida Empresa, que dava o alvará em sete dias, hoje é de forma automática”, lembrou o tucano com orgulho da desburocratização.

Gilvan reafirmou que a facilidade e a digitalização do sistema atraiu empreendedores e empreendimentos.

Caminhada na política

Sobre a caminhada dentro do Executivo Andreense, o peessedebista enumerou cada uma das Secretarias que percorreu.

“Fui Secretário de Planejamento, então conhecemos a visão do todo da cidade, acompanhava o planejamento de obras, e foi importante para conhecer cada canto da cidade, projetos, e, muitas vezes, às urgências e as demandas são diferentes, e entendemos que a cidade é viva, dinâmica e a gestão precisa atender aos anseios de todos”, reconhece, o político, o ritmo frenético da vida atual.

Para Gilvan, a Prefeitura precisa ser eficiente, não burocrática e, por isso, o Poder Público tem essa diversidade e olhar atento para aquele que mais precisa e para aquele que precisa menos, mas precisa de um estado mínimo que ajude a desburocratizar.

Em outro momento, o prefeito recordou da época em que assumiu a Secretaria da Saúde.

“Fui Secretário de Saúde após a pandemia, ali no Programa QualiSaúde fizemos uma grande reorganização, lançamos o Poupatempo da Saúde, um marco na cidade com a iniciativa privada. Assim, o Shopping que não tinha tanto movimento, hoje leva dois mil atendimentos por dia, com mais um acompanhante, são 4.000 pessoas por dia, então, a gente levou fluxo para o shopping, que fez a obra, no valor de R$ 3 milhões de investimento, com 45 consultórios, e hoje tem atendido tanta gente com alto padrão de qualidade, sem recurso público para investimento para fazer o equipamento, portanto, a gente vê o quanto essa parceria deu certo”, enfatiza Gilvan os feitos na Saúde.

Segundo o prefeito, a empresa que se instala na cidade, em três minutos, a Municipalidade diz se pode ser instalada ali, com um sistema digital para ajudar o empreendedor, atraindo os empreendimentos.

Convite ao empresariado

Por fim, Gilvan conclamou o empresariado para fazer parte dessa empreitada rumo ao desenvolvimento, crescimento e o contínuo processo de desburocratização.

“Nossos empreendedores podem continuar contando com a gente, temos outras leis de desburocratização para lançar no aniversário da cidade, queremos continuar com essa cidade cada vez mais ágil, eficiente e que ajuda o empreendedor, disse ele que concluiu ao falar da reforma tributária:

“Um assunto que está na puta do governo é a reforma tributária, o que impacta, não só o governo, mas cada um de vocês, e o Poder Público tem se dedicado, porque do ponto de vista do governo, a gente fez um trabalho muito grande nos últimos anos para trazer investimento privado, e com isso traz arrecadação de impostos, mas com trabalho e sem aumento de alíquota. Porém, com a reforma tributária, a gente pode perder isso, porque o ISS (Imposto Sobre Serviços), que é gerado no município, muito de obras e atividades econômicas, se for dividido de uma forma que vai para o governo Federal, a gente já conhece essa fórmula, eles vão dar para outros municípios em uma distribuição que não é justa. Aí todo trabalho que fizemos nos últimos anos pode não render frutos para Santo André. Dentro disso, criaram um comitê, que são 27 representantes do governo dos Estados, são 26 Estados e Distrito Federal, são mais de cinco mil municípios no país, e 27 que participam deste comitê. Então, qual é a briga que tenho enfrentado e consegui sensibilizar os prefeitos do Grande ABC. O ABC não pode ficar fora disso, são 27 e uma cadeira é do Grande ABC. Teve uma reunião, nos últimos 15 dias, com o prefeito Ricardo Nunes, Eduardo Paes, prefeitos de grandes cidades e coloquei a questão, no Grande ABC são três milhões de habitantes, se fosse Estado, em PIB (Produto Interno Bruto) seria o décimo do país, se falar em país, teria o PIB equivalente ao da Bolívia, Paraguai, e como a gente fica fora da reforma tributária?, indaga ele.

Gilvan disse que não quer uma cadeira para Santo André, mas sim para o ABC e disse que a interação com os empresários é importante para evitar que esse impacto negativo chegue até esta ponta, que é o empresariado.



