Patriani projeta crescimento explosivo com meta de R$ 1,6 bi em vendas até 2024

O CEO da Construtora Patriani, Bruno Patriani, anunciou na última terça-feira uma reestruturação na gestão de marketing da empresa, destacando a nomeação de Henrique Sotere como o novo diretor de Marketing. Sotere, que também lidera a diretoria de Vendas, trabalhará em parceria com Andreza Rodrigues, superintendente de Marketing, para impulsionar a estratégia comercial da construtora.

Bruno Patriani compartilhou as ambiciosas metas financeiras da empresa: “Atingimos R$ 1,1 bilhão e, com a venda dos prédios em estoque até o final do ano, almejamos alcançar R$ 1,6 bilhão”, afirmou. Ele descreveu o atual estágio da empresa como o terceiro momento de sua evolução. “Após ultrapassar os marcos de R$ 500-600 milhões e depois R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV), a Patriani busca consolidar-se como uma grande construtora nacional. Estamos entre as 30 maiores do país no ranking do Valor Econômico”, destacou o CEO.

Andreza Rodrigues apontou o diferencial competitivo da Patriani no mercado imobiliário. “A abordagem de varejo que Valter Patriani trouxe para a empresa transforma sonhos em realidade. Essa experiência é fundamental para nosso sucesso em vendas”, explicou.

Henrique Sotere ressaltou o volume significativo de entregas previstas para 2024: “Realizaremos 11 entregas este ano, praticamente um prédio a cada 33 dias”. As obras concluídas incluem projetos como o Mirai em Sorocaba e o Áurea em Santo André, com mais entregas planejadas até o fim do ano.

Para 2025, estão programadas oito novas entregas, incluindo empreendimentos de grande porte como o Sirius Campinas, que será o maior prédio do interior paulista com suas 368 unidades. “Estamos iniciando uma fase de construção de torres maiores”, detalhou Sotere.

A estratégia da Patriani concentra-se em locais onde o valor do metro quadrado ultrapassa R$ 10 mil. “Escolhemos bairros ou cidades que nos permitam lançar imóveis por R$ 12 mil ou R$ 13 mil por metro quadrado”, afirmou Bruno Patriani. A empresa também adota uma abordagem diferenciada ao entregar apartamentos completos com acabamentos, desafiando a tendência do mercado de entregar imóveis inacabados. “Incluímos itens personalizados nos apartamentos para reduzir os custos finais aos clientes”, explicou.

Além disso, Bruno revelou planos de expansão para novos mercados em Mogi das Cruzes, Indaiatuba e Jundiaí em 2025, continuando a trajetória de crescimento acelerado da construtora.