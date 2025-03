Doutor Seraphim propõe fiscalização de imóveis desocupados para combater a dengue

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Doutor Seraphim (PL), protocolou uma indicação solicitando estudos para incentivar a fiscalização de imóveis desocupados no município. A proposta inclui a notificação de proprietários e imobiliárias responsáveis, a fim de garantir que locais com água parada sejam identificados e eliminados, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Doutor Seraphim destacou que o objetivo da iniciativa é fortalecer o combate à dengue, envolvendo não apenas os proprietários de imóveis, mas também as imobiliárias responsáveis na eliminação de possíveis criadouros do mosquito. “A dengue já se transformou em uma epidemia que tem causado mortes e colocado cidades inteiras em estado de alerta. A situação é alarmante e exige medidas urgentes para conter a proliferação do mosquito”, explicou.

“O verão é a estação do ano mais propícia à multiplicação do Aedes aegypti, pois a combinação de chuva e calor favorece o desenvolvimento das larvas. Os riscos da doença são amplamente conhecidos, principalmente devido às campanhas de conscientização veiculadas nos meios de comunicação”, acrescentou o chefe do Poder Legislativo.

Para Doutor Seraphim, é fundamental o papel da Prefeitura no combate à dengue, por meio de mutirões de limpeza, campanhas educativas e fiscalização de áreas de risco. “A colaboração entre o poder público e a população, com ações preventivas e integradas, é essencial para reduzir os casos da doença e garantir a saúde e o bem-estar dos cidadãos”, finalizou.