Doutor Seraphim fortalece integração regional em visita à Câmara de São Bernardo

O presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, Doutor Seraphim (PL), realizou na manhã de quarta-feira (5/2) uma visita institucional à Câmara de São Bernardo do Campo. Acompanhado pelo Assessor de Relações Institucionais, Adauto Campanella, o parlamentar foi recebido pelo presidente da Casa, vereador Danilo Lima (Podemos).

Durante o encontro, Doutor Seraphim ressaltou a importância da troca de experiências entre os Legislativos municipais como ferramenta essencial para aprimorar o trabalho parlamentar e encontrar soluções inovadoras para as demandas das cidades. “Esse diálogo fortalece a gestão pública e possibilita iniciativas conjuntas que beneficiam toda a região. A integração entre os municípios do Grande ABC é fundamental para o desenvolvimento coletivo”, destacou o presidente da Câmara de São Caetano.

A visita reafirmou o compromisso do parlamentar em manter São Caetano conectada às demais cidades da região, promovendo debates e parcerias que possam resultar em avanços significativos para a população. “Seguimos trabalhando para que São Caetano e todo o Grande ABC avancem juntos, garantindo melhorias para os cidadãos por meio da cooperação entre os Poderes Legislativos”, afirmou.

A iniciativa faz parte da agenda institucional da Câmara de São Caetano do Sul, que busca fortalecer laços com outros municípios, visando à eficiência administrativa e ao bem-estar da população. “Estamos dedicados a construir um futuro melhor, com ações concretas que traduzam as necessidades da comunidade em resultados efetivos. Acreditamos que, unidos, podemos superar desafios e alcançar um desenvolvimento sustentável e inclusivo para todos”, finalizou Doutor Seraphim.