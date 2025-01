Doutor Seraphim exalta legado do líder autonomista Mário Porfírio

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, Doutor Seraphim (PL), prestou homenagem ao líder autonomista Mário Porfírio Rodrigues, que faleceu no dia 12 de janeiro. O chefe do Poder Legislativo também destacou a importância histórica dos 95 autonomistas, que, com coragem e determinação, lutaram pela emancipação do município, desempenhando um papel fundamental na construção da história da cidade e no desenvolvimento da região.

Doutor Seraphim enalteceu o legado de Mário Porfírio como figura essencial para o que São Caetano do Sul representa hoje. “Ele e os demais autonomistas não apenas lutaram por uma causa justa, mas também deixaram um exemplo inspirador de coragem, perseverança e dedicação ao bem-estar da nossa comunidade. Graças à determinação desses homens e mulheres, São Caetano tornou-se um município autônomo, capaz de trilhar seu próprio caminho de desenvolvimento,” afirmou.

O presidente da Câmara também ressaltou a importância de preservar a memória dessa luta histórica que nos trouxeram até aqui. “É fundamental que as novas gerações conheçam a história da nossa cidade e a relevância das conquistas que nos trouxeram até aqui. Para construirmos um futuro ainda mais próspero, precisamos valorizar o passado e reconhecer o legado daqueles que vieram antes de nós, como Mário Porfírio. Seus feitos jamais devem ser esquecidos,” concluiu Doutor Seraphim.

Movimento Autonomista – O Movimento Autonomista de São Caetano do Sul foi uma luta histórica iniciada na década de 1940 para conquistar a emancipação política e administrativa da cidade, que até então era um subdistrito de Santo André. Após intensas manifestações e mobilizações, o movimento culminou na realização de um plebiscito em 24 de outubro de 1948, no qual a maioria da população votou a favor da emancipação. A vitória dos autonomistas resultou na criação do município de São Caetano do Sul, um marco na história da cidade.