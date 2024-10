Doutor Hipóteses: uma viagem cinematográfica pela loucura em tempos de pandemia

Aclamado como “o filme da pandemia”, Doutor Hipóteses, inspirado no texto “Os Malefícios do Tabaco” de Anton Tchekhov, narra a história de um autoproclamado Doutor, isolado por conta da COVID-19, que cria em sua garagem uma clínica com bonecos, mergulhando em complexas relações da loucura de um ser perdido entre a fumaça do cigarro, a fumaça provocada pela luz da garagem e os devaneios da solidão. Um retrato contundente da fragilidade da saúde mental humana em tempos pandêmicos. Vencedor de 59 prêmios em festivais de cinema nos cinco continentes, 25 como melhor ator protagonista para Vicentini Gomez.

Realizado na garagem da produtora Palha & Cia, o filme ganhou prêmios e foi destaque em importantes festivais como: Rome International Movie Awards – Italia ; Milan Gold Awards – Italia; OTB | ONLY THE BEST FILM AWARDS – MIAMI – USA ; BIMIFF – Brazil International Monthly Independent Film Festival – RJ – Brasil; World Film Carnival – Singapore; Hollywood Gold Awards – USA; Lonely Wolf– Inglaterra; Liverpool Indie Awards – Inglaterra; Hong Kong International Film Carnival; Titan Internarional Film Festival – Austrália; London Movie Awards – Inglaterra ; 8 & Halfillm Awards – Itália; Film Haus Berlim – Alemanha; Indo Japan Independent film festival -Japão; South África Film Awards entre outros.

A crítica pelo mundo:

– Simplesmente único. O seu filme não apenas surpreendeu nosso júri, mas nos mostrou o que procuramos em todo grande cineasta e contador de histórias independente: Um estilo ousado que se aprofunda em tópicos que outros não se atreveriam a tocar. (JASPER LORENZ – Film Haus – Berlim – Alemanha)

– A capacidade criativa do diretor em dialogar consigo mesmo e com seus “convidados” fantoches é impressionante. Uma utopia para se pensar sobre o “novo” mundo. (Marcelo César – Festival BIMIFF – RJ – Brasil).

– Seu filme Doutor Hipóteses chamou a atenção dos amantes do cinema. Sua narrativa única e seus visuais inovadores ressoaram profundamente em nosso público, gerando discussões perspicazes e seguidores dedicados. (curadoria do festival Cult-Critic – India).

Para dar voz aos 26 bonecos foram convidados artistas de primeira grandeza como: Fabio Saltini, Vanessa Goulart, Kiko Pissolato, Maximiliana Reis, Carla Masumoto, Miriam Palma, Rodrigo Dorado, Calixto de Inhamuns, Marcelo Galdino, João D´Olyveira, Claudemir Santana, Cid Pimentel , Veridiana Carvalho, Dan Rosseto, Pedro Paulo Vicentini, Diaulas Ullysses, Matheus Cirilo, Noelle Nataly e Giulia Maia.

Vicentini Gomez que representa o protagonista atuou em inúmeras telenovelas, com destaque para: Avenida Brasil (Serjão), Malhação (Dom Cornélio), Cama de Gato (Paolo Bianchi). No ar em: Cumplices de um resgate (Giuseppe) – SBT e NETFLIX, Joia Rara (Delegado Cavalcante) e Um só coração (Graça Aranha) na GLOBOPLAY.

A equipe técnica foi composta por: Diaulas Ullysses, Hugo Caserta, Pedro Paulo Vicentini, Michel Vicentine, Claudemir Santana, Rogério Leite e Noelle Nataly.

SERVIÇO:

SPCINE – CINE OLIDO – Av. São João, 473 – Centro – São Paulo – Capital

De 10 a 16 de outubro de 2024 – 19h.

Duração: 80 minutos – classificação indicativa: 14 anos

GRATUITO