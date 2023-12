Domingo é dia de Encontro de Carros Antigos no Atrium Shopping

Amantes, admiradores e apaixonados por carros antigos, de todas as idades, têm a última oportunidade do ano de participar e ver de perto clássicos do passado, máquinas que fizeram história e outras raridades. No dia 10 de dezembro, o Atrium Shopping recebe a 11ª edição do Encontro de Carros Antigos de 2023, das 8h às 14h, no Estacionamento -1.

A realização é mais uma vez da Classic Cars, clube de carros antigos em prol do ‘antigomobilismo’, sob o lema ‘Clássicos não envelhecem, eles se tornam lendas’. Variados modelos de Fusca, Opala, Gol, Saveiro, Voyage, Caravan, Fiat 147, Kombi e diversos outros são esperados para tomar conta do estacionamento do empreendimento, levando todo seu histórico e rodagem na bagagem.

Aliás, alguns dos veículos da Classic Cars participaram do cortejo que levou o Papai Noel até o Atrium Shopping, em 4 de novembro. Após desfile por algumas vias, o Bom Velhinho chegou ao centro comercial a bordo de um Fusca laranja – com direito a teto solar.

Os expositores que doarem 2kg de alimentos não perecíveis, terão direito a estacionamento gratuito durante o evento. As doações são destinadas a Casa Ronald McDonald ABC, que é apoiadora do evento e oferece assistência integral às crianças e aos adolescentes acometidos pelo câncer, que realizam o tratamento nos hospitais da Grande São Paulo acompanhados de suas famílias.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André