Dom7 faz parceria inédita com ZL e L7NNON

Não existe fórmula para se fazer um artista de rap. Mas todo rapper que se preze olha para a sua comunidade com respeito e orgulho. Essa é a raiz, fonte de inspiração para todos eles. E parece que Dom7 aprendeu rápido a lição. Com apenas 15 anos de idade, ele é um expoente da cena do rap carioca. Tanto que, com pouco tempo de carreira, ele se prepara para lançar um feat. grandioso. Nesta sexta-feira, ele libera o single “Um Minuto”, uma homenagem à sua Vila Vintém, em parceria com L7NNON e ZL. Ouça:

Em “Um Minuto”, os 3 artistas, que foram criados na região, versam sobre a favela localizada na Zona Oeste do Rio. O título da faixa faz alusão ao minuto de silêncio em respeito aos amigos que se foram. E a lembrança serve de força para continuarem em busca do sonho de viver da música, como canta Dom7: “Domingo no campo fica agitado / Na Barão depois é só lazer / Cavadinha do mano, saudades eternas / Só quem é cria que vai entender / Churrascada e bebida, imbiquei no morrão / Fazer o macete pros criação vencer / Passei lá no Palace, as criança correndo, falando / ‘Dom7, me inspiro em você’”.

Para o jovem, “é a realização de um sonho poder fazer um feat. com o L7NNON. Acompanho o trabalho dele há um tempo, sempre me inspirou. E poder cantar com ele sobre o que a gente vive, o que a gente vê aqui dentro da nossa comunidade, é uma satisfação enorme. Tenho certeza que a galera vai curtir esse som”.

O clipe de “Um Minuto”, gravado na Vila Vintém, estreia no mesmo dia do lançamento.