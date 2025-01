L7NNON estreia como ator na próxima novela das sete da TV Globo

O cantor e compositor L7NNON, um dos maiores expoentes da música urbana no Brasil, está confirmado no elenco de ‘Dona de Mim’, próxima novela das sete da TV Globo. Ele dividirá cena com grandes nomes como Tony Ramos, Claudia Abreu, Marcello Novaes e Marcos Pasquim. A trama, escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Allan Fitterman, marca sua estreia na teledramaturgia.

Sobre essa nova fase na carreira, L7NNON celebrou a oportunidade:

“Eu lembro como foi a primeira vez que eu pisei lá na TV Globo, a felicidade que eu senti de tá ali e depois ser convidado inúmeras vezes para voltar. Mas, dessa vez, é diferente. É mais um passo muito importante na minha carreira. Vamos com tudo, trabalhar e estudar para isso dar muito certo.”

Com uma trajetória consolidada na música, o cantor agora expande sua atuação para a dramaturgia. Seu último álbum, ‘Irrastreável’, projeto que conta com 31 faixas, incluindo colaborações com artistas renomados como Anitta, Filipe Ret, MC Cabelinho e IZA, já acumula mais de 350 milhões streamings.