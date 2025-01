Dólar Registra Queda e Mercado Aguarda Decisões Monetárias no Brasil e nos EUA

Na última terça-feira, o dólar à vista encerrou o dia com uma desvalorização de 0,74%, cotado a 5,8691 reais. Esse valor representa a menor taxa desde 26 de novembro do ano passado, quando a moeda americana foi negociada a 5,8096 reais.

O fechamento do dólar à vista, que também viu uma leve queda de 0,02% ao longo do dia, marca a oitava sessão consecutiva em que a moeda termina em território negativo, embora algumas dessas quedas tenham sido muito próximas da estabilidade.

Desde o início de janeiro, a divisa acumula uma desvalorização de 5,03%. Nesse cenário, investidores permanecem atentos ao aguardado anúncio do Banco Central do Brasil (BC) sobre a nova taxa Selic, atualmente fixada em 12,25% ao ano.

Por volta das 17h06 na B3, o dólar futuro para fevereiro apresentava uma leve alta de 0,18%, sendo cotado a 5,8695 reais.

Adicionalmente, o Federal Reserve dos Estados Unidos deve anunciar sua primeira decisão de juros do ano às 16h (horário de Brasília). O mercado global antecipa que as autoridades monetárias dos EUA manterão a taxa inalterada após três reuniões seguidas com cortes nas taxas.

A expectativa dos investidores se concentra não apenas na decisão em si, mas também na declaração subsequente e na coletiva de imprensa liderada pelo presidente do Fed, Jerome Powell. Os participantes do mercado buscam sinais sobre a postura futura da política monetária americana e os primeiros movimentos do governo Trump.

No último encontro realizado em dezembro, o Fed já havia reduzido suas projeções para cortes de juros em 2023 para apenas duas reduções, em comparação com quatro previstas anteriormente, refletindo uma abordagem mais cautelosa diante de um mercado de trabalho robusto e uma inflação persistente.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) se reunirá para divulgar sua decisão após o fechamento dos mercados. A expectativa entre os operadores é que haja um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic, elevando-a para 13,25% ao ano, conforme sinalizado pela instituição em dezembro.

Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, comentou sobre a importância desses eventos: “Dois eventos norteiam o mercado hoje: reuniões de política monetária nos EUA e no Brasil“. Ele destacou que um comunicado mais conservador por parte do Copom poderia fortalecer o real em relação ao dólar.

Ainda no âmbito cambial, o Banco Central anunciou nesta quarta-feira a venda de 2 bilhões de dólares por meio de um leilão de linha (venda com compromisso de recompra), realizado pela manhã. Essa foi a segunda intervenção cambial sob a gestão de Gabriel Galípolo.

A operação ocorreu entre 10h20 e 10h25 e está programada para recompra no dia 5 de janeiro de 2026. O BC aceitou quatro propostas com uma taxa de corte estabelecida em 5,401%, com base na taxa Ptax das 10h, que registrou 5,8458 reais.