Banco Central Desmente Fake News Sobre Taxação do Pix em Vídeo Viral

Na última quarta-feira, dia 15, o Banco Central do Brasil utilizou suas plataformas sociais para publicar um vídeo que desmentiu rumores infundados sobre a taxação do sistema de pagamentos Pix. O material, que se tornou viral no final de 2024, incorpora a música sertaneja “Descer pra BC”, da dupla Brenno e Matheus, e alude a informações incorretas que circularam amplamente.

Na publicação, a instituição enfatiza que as alegações de que haveria uma taxa associada ao uso do Pix são completamente falsas. A narração do vídeo inicia-se de forma provocativa: “E aí, meus adoradores de ET? Meus amantes de uma teoria da conspiração e caçadores de tarifa em serviço de pagamento de graça.” A mensagem continua com um tom contundente, esclarecendo que “nada muda nas regras do Pix, bebê.”

A divulgação deste conteúdo ocorreu após um vídeo polêmico do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) ter alcançado mais de 216 milhões de visualizações. Esse fenômeno não apenas impulsionou sua popularidade nas redes sociais, mas também fez com que ele superasse o número de seguidores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Instagram.

Apesar do esforço do Banco Central para esclarecer a situação, a postagem gerou reações adversas nas redes sociais. Usuários tanto no Instagram quanto no X (antigo Twitter) expressaram críticas à abordagem utilizada pela autoridade monetária. O economista e ex-BBB Gil do Vigor, por exemplo, retuitou o conteúdo destacando que “não é uma comunicação transparente e séria”. Ele afirmou: “O Banco Central de um país como o Brasil, que possui uma importância significativa na economia mundial, não pode se comunicar dessa forma. Muito errado! Comunicar com a população não significa fazer o que vocês estão fazendo.” Sua crítica atraiu mais de 20 mil curtidas, contrastando com apenas 4 mil interações na postagem original do Banco Central.

Em uma atualização sobre a situação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira a revogação de uma norma da Receita Federal que era alvo das fake news. Essa norma ampliava a fiscalização sobre transações pessoais via Pix que ultrapassassem R$ 5.000 mensais. Haddad atribuiu a disseminação das informações errôneas principalmente à oposição política: “O impulsionamento, sem dúvida, é deles”, comentou.

Além disso, o ministro refutou rumores acerca de uma diminuição no uso do Pix em janeiro em decorrência das notícias falsas. O Banco Central afirmou que os dados referentes às transações realizadas nos últimos dois meses estão dentro das variações sazonais esperadas para o início do ano.