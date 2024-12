Dois suspeitos de emboscada a ônibus de torcedores são presos; total chega a 15

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (11) mais dois integrantes de uma torcida organizada envolvidos no ataque a ônibus de torcedores do Cruzeiro no final de outubro em Mairiporã, na Grande São Paulo. Os suspeitos se apresentaram na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e tiveram suas prisões temporárias cumpridas.

Até agora, foram 15 presos suspeitos de envolvimento na emboscada. Com exceção da prisão realizada pela Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), as demais ficaram a cargo do DHPP, que passou a investigar o crime.

No início de novembro, uma operação envolvendo o Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), Grupo Especial de Reação (GER) e Antissequestro cumpriu seis mandados de prisão expedidos pela Justiça. Um dos locais investigados era a sede da torcida organizada, localizada na zona oeste de São Paulo.

No dia 26, mais um envolvido foi detido por policiais do DHPP após cumprimento de mandado de prisão. Em 3 de dezembro, uma operação do Departamento prendeu 10 suspeitos envolvidos no ataque. Foram cumpridos 13 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão na capital paulista, em cidades da região metropolitana como Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Franco da Rocha e em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Entre ontem e hoje, mais três envolvidos se entregaram e compareceram à sede do DHPP, entre eles os ex-presidente e vice-presidente da torcida organizada.

A 3ª Delegacia da Divisão de Homicídios do DHPP, responsável pela investigação do caso, formalizou os atos de polícia judiciária e iniciará as oitivas dos suspeitos para prosseguir com as investigações.

Entenda o caso

Na madrugada de 27 de outubro, um grupo de torcedores fizeram uma emboscada a dois ônibus da torcida organizada do Cruzeiro. Os cruzeirenses saíram de Curitiba e iriam até Minas Gerais quando foram surpreendidos no km 65 da rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã.

Um dos ônibus foi incendiado e o outro depredado. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Barras de ferro, pedaços de madeira, fogos de artífício e rojões foram apreendidos no local, que foi periciado.