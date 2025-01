Documentário celebra a irreverência e resistência de Maria Alcina

O documentário “Sem Vergonha” será exibido na 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes no último dia do evento, sábado, 01 de fevereiro, às 18h, no Cine-Tenda, dentro da mostra Vertentes. Viabilizado pelo canal Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), o documentário tem direção de Rafael Saar e roteiro de Thiago Brito e tem previsão de estrear no canal no segundo semestre de 2025. O filme chega ao Curta! no segundo semestre deste ano.

Com produção da Dilúvio Filmes, ‘Sem Vergonha’ é protagonizado por Maria Alcina e recria sua carreira a partir de um rico material de arquivo e de musicais que a situam como a maior herdeira atual dos teatros de revista e das chanchadas brasileiras. A partir de núcleos dramáticos que representam a espontaneidade de Maria Alcina, o documentário mostra como ela, perseguida durante a ditadura, travou uma batalha para se manter como artista. Tachada por contemporâneos como “só mais uma Carmen Miranda”, ela se aproximou do que há de mais popular em nossa música, cantando a letra de duplo sentido “calor da bacurinha” e atuando como jurada de programas de calouros.

O filme conta com a presença especial de Antonio Adolfo, Edy Star, Ney Matogrosso, Rovilson Pascoal e os dzi croquettes Bayard Tonelli e Ciro Barcelos. No elenco, além da própria Alcina que interpreta a si mesma, estão a atriz Ewä que faz a protagonista jovem, Ayo Faria, João Vitor Linhares, Leticia Guimarães, Marcelle Morgan, Marco Chavarri, Renata Bronze e Sidnei Oliveira, que se alternam nos personagens que compõem esta trajetória.

“Sem Vergonha”

Sinopse: Masculina, feminina, livre, alegre, popular, um prato bem brasileiro. Filha da chanchada, Carmen Miranda reencarnada. Processada pela ditadura, grita, vocifera: “Que calor na bacurinha!”. Eles perguntam: “Por que você canta desse jeito?”. O que guarda Maria Alcina por trás de seu sorriso? Um enigma, confete e serpentina: a cantora sem vergonha.

Diretor: Rafael Saar

Duração: 79 min