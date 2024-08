Documentário “Adriano do Vale – 30 anos de Barretos” será apresentado no Centerplex North Shopping

“Adriano do Vale – 30 anos de Barretos” é o documentário realizado com base na trajetória do locutor barretense, que completa o fato inédito de narrar montarias no rodeio da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos por 30 anos consecutivos. A exibição para convidados acontece no dia 20 de agosto, terça-feira, às 11h, em uma das salas do Centerplex Cinemas do North Shopping Barretos.

O filme é uma produção realizada com profissionais da cidade de Barretos/SP, uma exigência de Adriano do Vale, desde a concepção do roteiro até a captação de imagens e depoimentos, pós produção e edição. A obra também conta com elenco, figurantes e depoimentos de familiares e amigos do narrador. Há ainda imagens antigas das narrações de Adriano, cedidas pela TV Rodeio e produtora Gui 8 Segundos.

O projeto começa contando a história de Adriano Martins de Oliveira, desde a infância, quando sempre viaja com o pai, Wilson José de Oliveira, caminhoneiro conhecido pelo apelido de “Vaca”, que o incentivou a apreciar a vida simples no campo e as músicas sertanejas que ouviam no rádio do caminhão. O interesse pela locução em arenas surgiu nos anos 80, quando ele participava da Festa do Peão, então realizada no antigo Recinto Paulo de Lima Corrêa, em Barretos, conhecido como o berço do rodeio na América Latina.

Entre tantas histórias do locutor Adriano do Vale, apresentadas na telona, o documentário celebra sua trajetória pessoal e profissional, com mais de 33 anos de atividade profissional como locutor de rodeios, marcada por três décadas dedicadas à narração de rodeios no ‘Barretão’, a maior Festa do Peão de Boiadeiro da América Latina.

O projeto audiovisual, que tem assinatura de Conka Filmes e roteiro de Milton Figueiredo, conta com o apoio do Centerplex Cinemas, North Shopping Barretos, Os Independentes, Barretos Park Hotel e Pernod Ricard. Após o lançamento, o documentário estará disponível para o público na plataforma YouTube.

Ficha Técnica do Documentário “Adriano do Vale – 30 anos de Barretos”:

Direção: Conka Sousa

Edição: Bruno Revolta

Assistentes de Câmera: Thales Maretti e Felipe Polizeli

Direção de Arte: Bruno Revolta

Imagens Aéreas: Air Drone

Fotos Still: Cauan Martins

Roteiro: Milton Figueiredo

Assessoria de Imprensa: Luciana Gomes

Imagens de Arquivo: TV Rodeio e Gui 8 Segundos

Elenco:

Sueli Probio | Mãe do Adriano

Diogo de Brito Souza | Pai do Adriano

João Vitor Marques | Adriano (Criança)

Evandro da Silva | Adriano ( Jovem )

Eugenio José | Gilberto Mega

Depoimentos:

Marcos Abud | Diretor de Rodeio

Eduardo Castro | Locutor

Gui Marconi | Sócio Diretor Diverti

Marquinho Muzeti | Pecuarista

Gilberto Mega | Tropeiro

Gustavo Ambrosio | Diretor Pernod Ricard

Don Smith | DJ

Professor Tenório | Professor e Veterinário

Alessandra Martins | Esposa

Maria Eduarda | Filha

Hussein Gemha | Presidente Os Independentes

Curumin | Irmão

Leda Martins | Mãe

Wilson José de Oliveira | Pai

Zezé di Camargo | Amigo

Figurantes:

Anderson Luís Leite Balbino Júnior

Alexandre Ferreira da Silva

Eduardo Figaro Ferreira

David Ponciano

John Gibson Gomes dos Santos

Locação: Parque do Peão de Barretos

Apoio: Os Independentes, Barretos Park Hotel, North Shopping Barretos e Centerplex Cinemas.